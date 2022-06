Kate vertraut Meghan nicht mehr: Handy-Fotos am Dinner-Tisch mit der Queen

Bei einem festlichen Dinner soll die Queen ihr Thronjubiläum auch mit ihrer Familie gefeiert haben. Mit dabei: Charles, Camilla, Kate, William, Meghan und Harry. Kate und Meghan wahrten die Fassade – waren in einem Punkt allerdings unterschiedlicher Meinung.

Mit einem familiären Abendessen im kleinen Kreis feierte die Queen ihr 70. Jubiläum auf dem Thron. Dazu geladen hatte sie nach Meldung der "InTouch" ihre Kinder und Enkel samt Familien. Am Dinner-Tisch saßen neben William (39) und Kate (40) auch Harry (37) und Meghan (40).

Royals: Palast-Insider berichtet über höfliches Geplänkel

Offenbar hat ein Palast-Insider geplaudert: So sollen Kate und Meghan höflich Konversation über die Kinder und Lilibets ersten Geburtstag betrieben haben. Die Sussexes feierten diesen mit einem Picknick auf dem Frogmore Cottage. Die Cambridges waren nicht anwesend, daher überreichte Kate ihrer Schwägerin beim Dinner ein kleines Geschenk für deren Tochter.

Herzogin Kate und Herzogin Meghan bei einem gemeinsamen Auftritt. (Archivbild) © imago/Paul Marriott

Allerdings, so ein Insider: "Kate wurde ein bisschen nervös, als Meghan ihr Handy rausnahm, um ein paar Fotos zu schießen." Und weiter: "Sie sind alle nervös in Bezug auf das, was sie und Harry in ihrer Netflix-Doku verraten werden. Kate vertraut ihrer Schwägerin einfach nicht."

Kate und Meghan: Missstimmung wegen Handyfotos?

Meghan wiederum sei wegen des Misstrauens etwas betroffen gewesen: "Meghan war zutiefst beleidigt, dass Kate auch nur denken könnte, sie würde so einen privaten Familienmoment ausnutzen."

Trotz der kleinen zeitweiligen Verstimmung aber habe die 96-jährige Königin ihren großen Abend in kleiner Runde sehr genossen: "Es war der Queen wichtig, alle zu einem finalen Essen zusammenzubringen, während Prinz Harry und Meghan Markle aus Kalifornien zu Besuch waren. Wer weiß, ob sie sie jemals wiedersehen wird?"