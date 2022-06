Bei Dankesgottesdienst für die Queen: Meghan würdigte Kate keines Blickes

Bei den ehemaligen "Fab Four" herrscht offenbar weiterhin Eiszeit – nun soll es eine weitere Spitze von Herzogin Meghan in Richtung Herzogin Kate gegeben haben.

War das Absicht? Es was absehbar, dass das Zusammentreffen von Kate und William mit Harry und Meghan bei den Feierlichkeiten zum Thronjubiläum der Queen genau beäugt wird. Obwohl die Paare öffentlich keine direkte Interaktion miteinander hatten, wollen einige Fans laut dem britischen " " trotzdem eine gezielte Brüskierung erkannt haben.

Royals: Dreht Meghan Kopf mit Absicht weg?

Der Vorfall ereignete sich beim Gottesdienst in der St. Paul’s Cathedral. Harry und Meghan saßen bereits auf ihren Plätzen, als William und Kate die Kirche betraten. Bei den Videoaufnahmen des Gottesdienstes haben nun einige Adleraugen wohl ganz genau hingesehen: Als Kate an der Sitzreihe von Harry und Meghan vorbeigeht, dreht Meghan offensichtlich den Kopf in die andere Richtung, weg von der Herzogin.

Eine öffentliche Brüskierung, sind sich einige royale Fans sicher. Ob das der Wahrheit entspricht oder ob es schlicht und ergreifend Zufall war, das weiß wohl nur Herzogin Meghan selbst...