Harald Glööckler: Eric Stehfest zieht Entschuldigung zurück  "Kenntnisse über Drogen ausgenutzt"

Da guckt Glööckler ganz schöön blööd! Beim Show-Nachklapp zum Dschungelcamp nimmt Vize Eric Stehfest seine Entschuldigung gegenüber Harald Glööckler zurück. Mal wieder geht es beim "Wiedersehen" um mangelnde Authentizität und Fake-Vorwürfen.

Am Sonntag zeigte RTL das "Wiedersehen" der Promis aus dem Dschungelcamp 2022. Im Baumhaus, bei den Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich, ließen die Stars die Staffel noch einmal Revue passieren. Einen Tag nach dem Finale ist die Stimmung unter den Teilnehmern gereizt. Die Luft brennt! Pikant: Dschungel-Vize Eric Stehfest ist so sehr von Designer Harald Glööckler enttäuscht, dass er gar seine Entschuldigung zurücknimmt.

Eric Stehfest rechnet mit Harald Glööckler und Anouschka Renzi ab

War der Glööckler gar nicht so authentisch und ehrlich, wie er sich im Dschungelcamp (seinen Mitcampern) gezeigt hat? Eric Stehfest ist, nachdem er Szenen aus der "Ich bin ein Star"-Staffel gesehen hat, vom exzentrischen Designer aus der Pfalz enttäuscht. Grund: Der Glööckler haute Sprüche über ihn raus, die ihn verletzt haben. Noch immer verübelt Stehfest ihm die Aussage "Glaube nichts von alledem, was ich hier jemals erzählt habe. Ich rede nur Unsinn." Stehfests Vorwurf: Glööcker war nicht echt, zeigte sich nicht authentisch. Ebenso Anouschka Renzi, die viel gelästert habe.

Entschuldigung zurückgenommen: Stehfest ist von Glööckler enttäuscht

"Jetzt sehe ich aber, dass ich mit vielem Recht hatte. Dass da viel getuschelt wurde von Leuten, von denen ich das vermutet habe", so Stehfest in Richtung Glööckler. "Ich für meinen Teil muss meine Entschuldigung dann auch zurücknehmen, denn ich hatte ja Recht", lautet das Fazit des GZSZ-Schauspielers.

Harald Glööckler erklärt: "Das ist lustig gemeint"

Glööckler echauffiert sich, will sich nicht rechtfertigen, gibt sich dann aber doch Mühe. Es sei ein Witz gewesen: "Das ist lustig gemeint." Der 56-Jährige will von den Fake-Anschuldigungen nichts wissen. Er beharrt darauf, in der Show immer authentisch gewesen zu sein. Stehfest habe einfach seine Art von Humor nicht verstanden.

Harald Glööckler und Anouschka Renzi sind zu Dschungel-Außenseitern geworden © RTL/Stefan Menne

Drogen-Vergangenheit: Stehfest war von Crystal Meth abhängig

Aber Stehfest bleibt dabei, er will Glööcklers Verhalten nicht akzeptieren und ihm nicht verzeihen. Stattdessen geht er noch weiter: Der 32-Jährige wirft Glööckler Geschäftemacherei vor, während er sich vor einem Millionenpublikum geöffnet habe und einen ehrlichen Seelenstriptease über seine Drogen-Vergangenheit hingelegt sowie von der Vergewaltigung seiner Frau erzählt habe.

Manipulations-Vorwurf beim Dschungel-"Wiedersehen"

"Anscheinend hast du deine Kenntnisse über Drogen ausgenutzt, um mich da auch noch mehr reinzuschieben", wirft er schließlich unverblümt Glööckler vor. Er fühlt sich im Nachhinein von Glööckler manipuliert, beklagt Stehfest. Der Schauspieler war jahrelang drogenabhängig, machte auch einen öffentlichen Entzug. "Du hast mich immer weiter in sowas reingetrieben, wo ich nie drin war."

Harald Glööckler versucht es mit Diplomatie: "Du hast das Recht auf eine eigene Meinung, ich fand dich immer einen tollen Menschen und wenn du das so gesehen hast, ist das dein gutes Recht. Ich muss mich da nicht rechtfertigen, weil ich das nicht so sehe." Auf die korrekten Vorwürfe geht der exzentrische Designer nicht ein. Da kann auch ein Harald Glööckler nur noch blööd gucken.