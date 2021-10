Gloria-Sophie Burkandt: Söders Tochter will einmal in die Politik und Partei gründen

Sie will hoch hinaus und zeigt jetzt schon politische Ambitionen. Die 1,85 Meter große Gloria-Sophie Burkandt will selbst einmal in die Politik - wie ihr Vater Markus Söder. Gar die Gründung einer Partei kommt für die 22-Jährige infrage.

07. Oktober 2021 - 16:49 Uhr | AZ

Gloria-Sophie Burkandt im Dirndl. © dpa/Felix Hörhager