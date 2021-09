Cathy Hummels' "Wiesn Wiesn": Anstich, Promis und ein verlorener Luxus-Armreif

Im Rahmen des nicht stattfindenden Oktoberfests nahmen es sich die Promis nicht, eine rauschende Party zu feiern. Der Anlass: Cathy Hummels hatte zur "Wiesn Wiesn" geladen.

Daniel Grunenberg, Cathy Hummels, Carolin Niemczyk und Willem Tell

BrauerPhotos / TOSHIgawa (digital-BrauerPhotos) 18 Daniel Grunenberg, Cathy Hummels, Carolin Niemczyk und Willem Tell

Auch die Promis müssen dieses Jahr auf das Oktoberfest verzichten. Doch Cathy Hummels bot mit ihrer "Wiesn Wiesn" am Freitag immerhin eine Party mit zünftiger Wiesn-Atmosphäre.

Die Käfer-Alm an der Galopprennbahn in Riem wurde extra für Cathy Hummels geöffnet. Zu ihrer Promi-Party kamen etwa 200 Leute, darunter Söder-Tochter Gloria Burkandt, Lilly Becker, Alana Siegel, Tina Kaiser mit Ehemann Max Wiedemann, Oliver Pocher, Verona Pooth, Victoria Swarovski sowie die "Höhle der Löwen"-Stars Judith Williams und Frank Thelen. Doch bei der Party ging es nicht nur um Oktoberfest-Gaudi: Die Ehefrau von Mats Hummels will unter dem Motto "Ich liebe das Leben" für die Stiftung Deutsche Depressionshilfe sammeln und auf die Lebensfreude anstoßen.

Judith Williams verliert Luxus-Schmuck

Wiesn-Stimmung kam auf jeden Fall auf - und wie es zu einem ordentlichen Wiesn-Abend gehört, durfte auch ein bisschen Drama nicht fehlen. Unternehmerin Judith Williams verlor offenbar einen sündhaft teuren Armreif von Cartier. Wie sie der AZ verriet, handelte es sich dabei um ein Geschenk von ihrem Mann zum 10. Hochzeitstag. Obendrein war der Armreif erst am Freitag mit den Namen der Eheleute frisch graviert worden. Um das teure Stück wiederzubekommen, machte Ehemann Alexander-Klaus Stecher sogar eine Durchsage und versprach dem ehrlichen Finder einen Finderlohn.

Doch obwohl alle Gäste bei der Suche halfen und Judith Williams sogar auf Knien auf dem Boden danach suchte, blieb das gute Stück verschwunden. Auf Fotos vom Beginn des Abends, die Judith als letzte Hoffnung untersuchte, stellte sich dann allerdings raus: Das Armband war schon zu Beginn des Abends nicht mehr an ihrem Handgelenk und tauchte auch bis zum Ende des Abends nicht wieder auf. Trotzdem dürfte es für die Partygesellschaft ein gelungener Abend gewesen sein. Lilly Becker fand gegenüber der AZ die passenden Worte: "Endlich wieder Wiesn! So schön, dass doch wieder Oktoberfest-Flair entsteht."