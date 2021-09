Glanz und Gloria: Erster Auftritt der Söder-Tochter auf Münchner Promi-Party

Erster Glamour-Auftritt: Markus Söders Tochter Gloria-Sophie (22) feiert ihre Premiere bei einer Auto-Promi-Party in der Motorworld. Die Details.

Macht eine Top-Figur bei ihrem ersten Auftritt: Gloria-Sophie Burkandt (mit raffiniertem Beinschlitz, kl. Bild) beim Alpine Cocktail in der Motorworld.

Schon auf der Gästeliste wurde sie stolz angekündigt: Gloria-Sophie Burkandt (22) stand darauf – und dazu der nicht gerade dezente Hinweis: "Tochter des Ministerpräsidenten Markus Söder". Das ist freilich kein Beruf, und sicher auch nicht immer nur ein Segen, aber in jedem Fall die Garantie für eine XXL-Aufmerksamkeit.

Und die war ihr auch diesmal sicher: Die schöne Model-Tochter Gloria-Sophie feierte nämlich beim Alpine Cocktail in der Motorworld im Rahmen der IAA ihre Premiere. Es war der erste Glamour-Auftritt von Bayerns First Daughter im Blitzlichtgewitter.

Auffälliger Auftritt von Söders Tochter Gloria-Sophie

Doch allein wegen ihrer Körpergröße (1,85 Meter plus High Heels) fällt sie eh schon auf. Dazu hatte sich die älteste Söder-Tochter für einen weißen Hosenanzug mit raffiniertem Schlitz im linken Bein entschieden. Sie trug türkisfarbenen Schmuck, die Haare zusammen und das Lächeln offen.

Ja, das Nachwuchs-Model hat sich wirklich wie ein Profi auf dem Event der französischen Sportwagenfirma geschlagen – zwischen Käfer-Catering, 3G-Regeln und all den Promis wie Christine Neubauer, Marianne und Michael Hartl, Andrea Kaiser, Alexander Mazza, DJ John Munich und Franz Beckenbauers Sohn Joel, der schon ein bisserl mehr Rampenlicht-Erfahrung als Gloria-Sophie hat und diesmal seine Freundin Jessica mitgebracht hatte.

Warum aber die Promi-Party-Premiere hier und heute? Gloria-Sophie strahlend: "Ich interessiere mich für Autos und für alles, was Neues in München passiert, auch wenn ich derzeit in Berlin lebe." Und: "Ich freue mich, hier neue Leute kennenzulernen und vielleicht neue Kontakte zu knüpfen." Das dürfte ihr gelungen sein.

Auch auf Instagram feierte sie ihren großen Auftritt: Gloria-Sophie postete einige Fotos von sich und dankte ihren Sponsoren – vom Friseur bis zum Juwelier und Ausstatter.