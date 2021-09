Neubauer, Ebel und Söder-Tochter: PS-Promis bei Eröffnung des "Alpine" Showrooms in München

VIPs und Glamour beim "Alpine Cocktail": Christine Neubauer, Magdalena Brzeska, Joel Beckenbauer, Kai Ebel, Jan Hartmann, Stephanie von Pfuel, Alexandra Polzin und Gloria Sophie Burkandt, die Tochter von Markus Söder, bei der Alpine Showroom Eröffnung in München.

Die französische Sportwagenfirma "Alpine" lud am 7. September zur Eröffnung des neuen Showrooms in der Motorworld München. Zum glanzvollen Opening des ersten eigenen Alpine Stores in der bayerischen Hauptstadt kamen auch prominente Fans der Marke: Zu den Gästen zählten unter anderem Schauspielerin Christine Neubauer, die Rhythmische Sportgymnastin Magdalena Brzeska, Model Gloria Sophie Burkandt (Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder) und Joel Beckenbauer (Sohn von Franz Beckenbauer).

Christine Neubauer: "Ich liebe Motorsport"

"Sportlich und elegant", so Magdalena Brzeska über den Star auf vier Rädern. "Ich war schon letztes Jahr bei der Testfahrt am Tegernsee dabei. Leider konnte ich damals wegen einer Verletzung an der Hand die Alpine nicht selbst fahren, sondern musste meinen Freund ans Steuer lassen.

"Frankreich steht für Stil, Klasse und für Liebe zum Design", sagte Schauspielerin Christine Neubauer. "Aus dieser Zeit entspringt auch Alpine und reicht bis in das moderne Heute. Ich liebe Motorsport und ich liebe Autofahren."

Söder-Tochter Gloria Sophie Burkandt: "Ich freue mich, hier neue Leute kennen zu lernen"

Im Blitzlicht: Model Gloria Sophie Burkandt, die Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Für sie war es der erste Auftritt in der Öffentlichkeit.

Was führte die 22-Jährige zur Veranstaltung? "Ich interessiere mich für Autos und für alles, was Neues hier in München passiert, meiner Heimatstadt, auch wenn ich derzeit in Berlin lebe. Deshalb freue mich, heute hier beim Opening des Alpine Showrooms zu sein. Die Motorworld ist ja relativ neu in München und etwas Besonderes für die Stadt. Ich wollte mir die Motorworld unbedingt einmal anschauen und das ist heute eine gute Gelegenheit", sagte Gloria Sophie, die jetzt als Model durchstartet. "Ich freue mich, hier neue Leute kennen zu lernen und vielleicht neue Kontakte zu knüpfen."

Das Opening fand zum Großteil draußen vor dem Store und unter Einhaltung der derzeit geltenden Sicherheitsmaßnahmen und nach der 3G-Regel statt. Welche weiteren Promis mit dabei waren, sehen Sie in der Bilderstrecke.