Star-Auflauf bei BMW-Event: Brooklyn Beckham besucht München

Am Montagabend fand im Bayerischen Hof das "BMW DLD Nightcap" statt. Unter den Stargästen tummelte sich auch ein internationaler VIP: Brooklyn Beckham.

BMW lädt Promis wie Lena Gercke, Brooklyn Beckham und Caro Daur in den Bayerischen Hof.

BrauerPhotos 14 BMW lädt Promis wie Lena Gercke, Brooklyn Beckham und Caro Daur in den Bayerischen Hof.

München - Wenn BMW in München zu einem Promi-Event lädt, dann geben sich die VIPs die Klinke in die Hand. Am Montagabend erschienen zu "BMW DLD Nightcap" zahlreiche bekannte Gesichter.

Unter anderem gaben sich die erstte GNTM-Gewinnerin Lena Gercke und Influencerin Caro Daur die Ehre. Auf dem roten Teppich am Bayerischen Hof erschien auch niemand geringeres als Brooklyn Beckham, Sohn von "Spice Girl" Victoria Beckham und Ex-Profikicker David Beckham.

BMW-Event in München: Brooklyn Beckham lässt RTL-Reporter abblitzen

Gekonnt poste der VIP-Nachwuchs für die Fotografen. Auf Interviews schien er allerdings keine große Lust zu haben, wie RTL im Mittagsmagazin "Punkt 12" berichtete. Demnach habe es zwar vorher die Ankündigung gegeben, dass der Beckham-Spross eine (!) Frage beantworte, dann ließ er die Reporter vor Ort jedoch abblitzen.

Auch seine Verlobte Nicola Peltz, die aus US-Blockbustern wie "Transformers: Ära des Untergangs" bekannt ist, war vor Ort. Jedoch erschien sie nicht an der Seite von Brooklyn Beckham auf dem roten Teppich.

Welche weiteren Promis bei "BMW DLD Nightcap" im Bayerischen Hof feierten, sehen Sie in der Bilderstrecke.