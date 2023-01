Gewinnt Lucas Cordalis unverdient das Dschungelcamp 2023?

Er ist Sänger, Produzent und Sohn der verstorbenen Schlager-Legende Costa Cordalis. Jetzt will Lucas Cordalis im RTL-Dschungelcamp die Krone holen. Die Fan-Base des Ehemanns von Daniela Katzenberger ist offenbar riesig. Doch Lucas Cordalis gilt auch als umstritten.

Hat Lucas Cordalis die Dschungelkrone verdient? Der Sänger wurde am Samstag von den RTL-Zuschauern ins Finale von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" gewählt – neben TV-Star Djamila Rowe und Reality-Sternchen Gigi Birofio.

Lucas Cordalis wegen großer Katzenberger-Fanbase bald Dschungelkönig?

Lucas Cordalis sieht sich als natürlichen Regenten – seine Konkurrenz lehnt ihn komplett ab. Das Final-Ensemble verspricht in jedem Fall eine gewisse Würze für die verbliebenen Stunden im australischen Dschungel. Rowe und Birofio machen keinen Hehl daraus, dass sie Probleme mit Cordalis haben. Im Kern geht es um den Vorwurf, dass er sich verstelle, zu kalkuliert und unecht sei. In der Logik von Reality-TV gilt das als Todsünde. Dass Cordalis nicht unumstritten ist, wurde auch am Samstag wieder deutlich, als die Kandidaten bei einem perfiden Spiel urteilen mussten, wem sie die Dschungelkrone am meisten gönnen würden - und wem am wenigsten.

Zuschauer-Liebling und heimliche Favoritin ist Djamila Rowe

Favoritin Djamila Rowe senkte in der Samstagsfolge den Daumen über Cordalis. "Manchmal habe ich das Gefühl, wenn wir beiden reden oder auch wenn du mit anderen sprichst, dass das sehr gefühllos kommt." Und weiter: "Du stellst mir manchmal Fragen so aus dem Nichts, wo ich denke: Huch, warum interessiert ihn das plötzlich?" Ihr Verdacht: "Manchmal habe ich das Gefühl, dass du mit jemandem sprichst, um dein Image rein zu halten." Auch Gigi Birofio warf dem Sohn von Costa Cordalis - wiederholt - Heuchelei vor.

Cordalis will in der Show nach eigenem Bekunden seinem Vater "Respekt" erweisen, indem er die Sendung gewinnt, in der zum Beispiel Ziegen-Hoden gegessen werden müssen. Costa Cordalis hatte das allererste Dschungelcamp 2004 als Sieger verlassen. O-Ton Lucas Cordalis: "In meinem Kopf sehe ich ehrlich gesagt mich mit der Dschungelkrone und nicht jemand anderen."

Fake-Vorwürfe: Konkurrenz attackiert Lucas Cordalis

Nachdem ihn seine Mitcamper attackiert hatten, bröckelte allerdings abermals die Mauer aus Abgeklärtheit und "Wir sind doch ein Team"-Rhetorik, die der 55-Jährige für sich in den ersten Tagen errichtet hatte. Bei Birofio etwa schaltete er auf Attacke um. Er halte dessen Art für "affektiert", urteilte Cordalis. "Ich finde, dass du immer ein bisschen so tust, als müsstest du cooler sein, als du bist." Auch an Mitcamper Cosimo Citiolo arbeitete er sich ab. Dem «Checker vom Neckar» unterstellte er, dass dieser sich offenbar sehr um seine "Außenwahrnehmung" sorge.

Schon die kürzlich ausgeschieden Claudia Effenberg ist der Meinung gewesen, dass Lucas sehr darauf aufpasse, was er sage. Als wohl größte Favoritin von Lucas Cordalis um den Dschungelthron gilt Djamila Rowe. Sie sagte ihm direkt: "Manchmal habe ich das Gefühl, dass das sehr gefühllos kommt, wenn du mit mir oder anderen redest. Du stellst mir manchmal aus dem Nichts Fragen. Ich habe das Gefühl, (...) dass du immer der nette Mensch bist, der du bestimmt auch bist, aber für mich ist es nicht ganz echt. Du suchst auch erst zum Ende hin die Gespräche."

Und auch auf Twitter steht Lucas Cordalis heftig in der Kritik: "Dass Lucas Cordalis sagt, Djamila hätte kein Verständnis für seine "Motivation" Dschungelkönig zu werden, weil sie ja im Heim aufgewachsen sei, macht mich echt wütend. Das ist so unterirdisch boshaft. Als wäre sie mental verkümmert. Pfui."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

"Lucas Cordalis wäre der erste Dschungelkönig, der die Krone 1000%ig NICHT verdient hat! Absolutes No Go!"

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

"Warum ist Lucas Cordalis noch im Camp? Der hat absolut NICHTS geleistet! Sein Vater wäre nur enttäuscht von ihm."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

"Lucas Cordalis lacht so gequält und gekünstelt, wie wenn ich für die Kamera auf Kommando lächeln sollte."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

"Lächerlich. Ins Finale kommen durch die Fanbase von der Katzenbergerin."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

"Ich verkrafte das einfach nicht. Dieser Mensch ist so falsch und Leute wie Jolina fliegen raus. Wer ruft bitte an, außer seiner Familie?!"