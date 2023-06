Gerichtstermin abgesagt: Verliert Alfons Schuhbeck auch noch seine Wohnung?

Das bange Warten für Alfons Schuhbeck geht weiter. Muss der Starkoch bald auch seine geliebte Wohnung am Platzl räumen? Es gibt Hoffnung: Der für Mittwoch angedachte Gerichtstermin in München findet nicht statt. Man will sich außergerichtlich einigen.

06. Juni 2023 - 14:41 Uhr | AZ

Gegen Starkoch Alfons Schuhbeck (74) wurde wegen Insolvenzverschleppung bereits eine Haftstrafe verhängt. Nun könnte er auch noch seine Wohnung verlieren. (Archivbild) © imago/Sven Simon

Im vergangenen Jahr wurde Starkoch Alfons Schuhbeck (74) wegen Steuerhinterziehung zu einer Haftstrafe verurteilt (Revision läuft). Doch ein neuer Prozess sorgt jetzt für weitere Schlagzeilen. Es geht um Schuhbecks Wohnung am Platzl. Der 74-Jährige soll die Miete zu spät gezahlt haben. Fliegt der Koch jetzt aus seinem persönlichen Rückzugsort? Die Wohnung ist das einzige, was Alfons Schuhbeck seit dem Haft-Urteil noch geblieben ist. Vermieter droht Starkoch Alfons Schuhbeck mit Zwangsräumung Der Vermieter, die Messerschmitt-Stiftung, hatte Schuhbeck wegen verspätet bezahlter Miete gekündigt. Der Starkoch und die Schuhbecks Company (gemeinsame Mieter) wehren sich. Beim Amtsgericht wurde deshalb Räumungsklage eingereicht, um Schuhbeck zum Ausziehen zu zwingen. Eigentlich sollte es am 7. Juni dazu einen Gerichtstermin geben. Zwangsräumung sollte eigentlich am 7. Juni verhandelt werden Im Streit um die Räumung von Alfons Schuhbecks Wohnung in der Münchner Innenstadt will der Star-Koch sich außergerichtlich mit seinem Vermieter einigen. Der Gerichtstermin am 7. Juni findet nicht statt und wird auf den 4. August verschoben. Das bestätigte am Dienstag das Amtsgericht München. Nach Angaben von Schuhbecks Anwalt Markus Hennig wollen die Streitparteien außergerichtlich weiter verhandeln. Ziel sei es, dass der 74-Jährige in seiner Wohnung bleiben kann. Die Einigung soll nicht nur seine Privatwohnung umfassen, sondern auch den von der Schuhbecks Company betriebenen Gewürzladen, der sich im gleichen Haus befindet, sagte Hennig. Trotz Prozess: Gewürzladen von Alfons Schuhbeck weiter geöffnet Auch wegen seines Münchner Gewürzladens hatte es danach Ärger mit dem Vermieter, der Messerschmitt-Stiftung, gegeben, die wegen ausgebliebener Mietzahlungen einen Räumungstitel gegen die Schuhbecks Company erwirkte. Wie sein damaliger Anwalt im März sagte, waren die ausstehenden Zahlungen nachträglich noch beglichen worden. Der Münchner Gewürzladen hat nach wie vor geöffnet, Schuhbeck bietet darin auch wieder Kochkurse an. Müsste Alfons Schuhbeck die Wohnung doch noch räumen, dann wäre sein Platzl-Imperium aufgelöst...