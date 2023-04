Nach drohender Zwangsräumung: Alfons Schuhbecks Gewürzladen darf bleiben

Die Zukunft von Alfons Schuhbeck in München scheint gesichert – zumindest von seinem Gewürzladen in München. Ein enger Freund ist in die "Schuhbeck Company" eingestiegen.

23. April 2023 - 15:10 Uhr | AZ

Alfons Schuhbeck dürfte sich über die gute Nachricht freuen. (Archivbild) © Matthias Balk/dpa