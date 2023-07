"Rufmord-Kampagne gegen mich": Rosenkrieg um ehemalige Büros von Alfons Schuhbeck

Aus den Büros des gefallenen Starkochs Alfons Schuhbeck ist eine schicke Kanzlei mit Galerie geworden. Doch die Nachfolger sind tief zerstritten – und eine Räumungsklage läuft.

In diesem Haus am Platzl 5 hatte der Starkoch Alfons Schuhbeck einst seinen Gewürzladen und Büros. Beides ist neu vermietet.

München - Es ist erst wenige Wochen her, als Promi-Anwalt Hannes Hartung (50) in Alfons Schuhbecks ehemalige Büroräume am Platzl wieder zu einer Vernissage lud. Kunstinteressierte Münchner konnten in den edel hergerichteten Räumen Werke der in München lebenden Künstlerin Anja Stemmer bewundern.

Ausstellungen in ehemaligen Schuhbeck-Büros: Kanzlei lockte Dutzende Kunstinteressierte

Erst vor einem guten Jahr hatte die "GalerieKanzlei Themis", benannt nach der Göttin der Gerechtigkeit, die früheren Räume des gefallenen Starkochs bezogen. Rund 150.000 Euro wurden in die Sanierung investiert.

Dekorativer Stuck kam wieder zum Vorschein, der aufgeklebte Teppich wurde entfernt, das Parkett geschliffen und neu versiegelt. Mehrere Künstler haben seitdem in den Kanzleiräumen ausgestellt, Dutzende Kunstinteressierte kamen zu Besuch.

Anwalt Benedikt Buchner in der Kanzlei, in der Starkoch Alfons Schuhbeck einst Büros hatte. © Wolfgang Roucka

Rechtsanwalt Hartung ist selbst Kunstliebhaber, Sammler und hat sich als Jurist auf Kunstrecht spezialisiert. Überregional bekannt wurde er im Zusammenhang mit dem 2014 verstorbenen Kunstsammler Cornelius Gurlitt. Hartung war in dem Verfahren zeitweise für Zivilfragen mandatiert, nachdem der damals fast 80-jährige Gurlitt im Dezember 2013 unter vorläufiger Betreuung stand.

Nun stellt sich heraus: Hinter den Kulissen der schicken Kanzlei in bester Altstadtlage tobt ein heftiger Rosenkrieg: zwischen Anwalt Hartung und seinem Kollegen Benedikt Buchner (31), der auf Immobilienrecht spezialisiert ist.

Anwälte streiten über Platzl-Büros: Sogar die Polizei musste schon anrücken

Beide hatten für die "Galeriekanzlei" eine Sozietät gegründet. Mittlerweile sind sie geschiedene Leute. Ex-Gurlitt-Berater Hartung (50) ist inzwischen als Partner der Kanzlei "Themis Hartung und Partner Rechtsanwälte mbB" am Platzl 5 ausgeschieden, wie Hartung der AZ am Mittwoch mitteilte. Ein Gipfel der Auseinandersetzung war laut Anwalt Buchner, dass er selbst aus der gemeinsamen Kanzlei ausgesperrt worden sei, Hartung habe das Schloss ausgewechselt, zwei Wochen lang sei ihm der Zutritt verwehrt gewesen.

Im Juni sei der Streit so eskaliert, dass die Polizei gerufen wurde. Vergangene Woche aber sei Hartung ausgezogen. Hartung wiederum sagt zur AZ, er nutze die Räume am Platzl nach wie vor, sei aber zudem am Bavariaring 25 in der Schweizer Villa Bavaria tätig. Man habe sich getrennt, das war's. "Es hat hinten und vorne nicht gepasst. Die Aggressionen gingen nicht von mir aus."

Beide Anwälte erzählen eine eigene Version der Geschichte

Wie es so ist, wenn zwei sich streiten, schildern die beiden Anwälte die Gründe für den Streit und die Trennung unterschiedlich. Dabei hatte alles ganz harmonisch begonnen.

Der Jüngere hatte einst sein Referendariat bei dem Anwalt für Kunst- und Kulturrecht gemacht. Doch dann habe der Ältere versucht, den Jüngeren "aus der Kanzleigesellschaft zu pressen".

Anwalt Hartung wiederum spricht gegenüber der AZ von einer "Rufmord-Kampagne" und einem "Vernichtungskrieg" gegen ihn und dass versucht werde, "ganz schmutzige Wäsche zu waschen". Acht einstweilige Verfügungen habe Buchner gegen ihn veranlasst – was dieser bestätigt. Dabei ging es unter anderem um das ausgetauschte Türschloss.

Gerichte entscheiden über Zukunft der ehemaligen Schuhbeck-Büros

Und wie geht es nun weiter mit der Galerie in den Kanzleiräumen am Platzl? Noch hängen die Werke von Anja Stemmer, bis September sollte die Ausstellung laufen. Hartung baut darauf, wieder zurück in die Kanzlei zu ziehen. Buchner wiederum würde die Galerie gern allein weiterführen.

Doch es läuft auch noch eine Räumungsklage gegen die Mieter. Der Vermieter, eine schlagende Verbindung, der das Haus gehört, hat bereits zwei Mal fristlos gekündigt. Wie es nun weitergeht, werden Gerichte entscheiden.