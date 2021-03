Georgina Fleur und Freund Kubilay Özdemir: Sind sie wieder zusammen?

Georgina Fleur ist bereits in zahlreichen Trash-Formaten aufgetreten und hat dadurch jede Menge Schlagzeilen bekommen. Mit Kubilay Özdemir war sie 2020 in "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen, dann die Trennung! Wie lebt die extrovertierte TV-Beauty privat? Ist sie mit ihrem "Kubi" eigentlich wieder zusammen?

Georgina Fleur zählt zu den bekanntesten Reality-Stars in Deutschland und hatte schon einige skandalöse Auftritte in diversen Trash-Shows wie "Der Bachelor", "Dschungelcamp", "Promi Big Brother" und "Promiboxen". Wie hat sich die 30-Jährige ihren VIP-Status erarbeitet? Und wie läuft es mit Kubilay Özdemir? Sind sie jetzt zusammen oder getrennt?

Getrennt oder zusammen: Wie läuft Georgina Fleurs Beziehung mit "Kubi"?

In der Vergangenheit hat Georgina Fleur mit ihrer Beziehung zu Kubilay Özdemir für viele Schlagzeilen gesorgt. Beim Dreh zu "Kampf der Realitystars" 2020 sollen sich die beiden derart gefetzt haben, dass sogar Möbelstücke aus dem Fenster ihres thailändischen Hotelzimmers geflogen sind und die Polizei anrücken musste.

Bei der Promotion-Produktion zu "Das Sommerhaus der Stars" gerieten sie ebenfalls in einen Streit. "Kubi" hatte offenbar keine Lust mehr auf den öffentlichen Trubel und ließ seine Freundin alleine vor der Kamera sitzen. In Heidelberg stand Kubilay Özdemir 2020 vor Gericht. Wie die " " berichtete, ging es um Körperverletzung und Freiheitsberaubung.

In der Öffentlichkeit führten Georgina und Kubi eine "toxische" Beziehung, wie der Reality-Star selbst sagte. Immer wieder trennten sie sich, feierten Versöhnung und beleidigten sich wieder via Instagram. Im Dezember 2020 folgte dann die scheinbar endgültige Trennung. Doch mittlerweile zeigen sich die beiden erneut Seite an Seite in Dubai. Wie der tatsächliche Beziehungsstatus der beiden lautet, ist nicht bekannt.

Georgina Fleur: So lautet ihr richtiger Name

Auf Instagram beschreibt sich Georgina selbst als "German Redhead Realitystar". Geboren wurde sie am 2. April 1990 in Heidelberg und heißt mit bürgerlichem Namen eigentlich Georgina Bülowius. Nach kleinen Auftritten in Kurzserien wie "Teenie Törn" und "Arme reiche Mädchen" erlangte sie 2012 durch ihren Auftritt in "Der Bachelor" TV-Ruhm.

In diesen Formaten war Georgina Fleur bereits zu sehen

Nach der RTL-Dating-Show "Der Bachelor", in der sie den fünften Platz belegte, folgte ein regelrechtes Abarbeiten verschiedener Trash-Formate. Unter anderem war sie in "Ich bin ein Star - holt mich hier raus", "Promi Shopping Queen", "Das große Sat.1 Promiboxen" und "Promi Big Brother" zu sehen.

2016 nahm sie sich eine Auszeit vom Reality-TV, war in den USA sowie Kuba und erschien erst wieder 2020 in "Kampf der Realitystars" auf der Bildfläche. Mit Kubi war sie 2020 auch in "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen.

Georgina Fleur: Streit im RTL-"Sommerhaus"

Die Teilnahme der 30-Jährigen an diesem Format sorgte bereits vor Ausstrahlung für Furore. Kubilay Özdemir, den sie liebevoll "Kubi" nennt, geriet in einen handfesten Streit. Nach nur drei Tagen Dreh mussten die beiden das RTL-"Sommerhaus" bereits wieder verlassen.

Nach einer Diskussion mit Andrej Mangold spuckte der Unternehmer dem ehemaligen Bachelor ins Gesicht. Diese ekelhafte Aktion hat er bis heute nicht bereut.

Georgina Fleur zeigt sich auf "OnlyFans"

Neben den bekannten Social-Media-Kanälen wie Instagram, Facebook und Twitter hat Georgina Fleur auch ein neues Geschäftsmodell für sich entdeckt. Auf der Plattform "OnlyFans" können Fans der TV-Beauty exklusiven Content bekommen - wenn sie Geld dafür bezahlen. Für 26,99 Euro erhalten Follower freien Zugang zu ihren Fotos und Videos.

"OnlyFans" wird von vielen Darstellern aus der Erotik-Branche genutzt, da die hochgeladenen Inhalte nicht auf Nacktheit geprüft werden und auch pornografisch sein dürfen.