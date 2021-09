Georgina Fleur bestätigt Geburt und zeigt zum ersten Mal ihre Tochter

Fans und Medien hatten in den vergangenen Wochen bereits spekuliert, jetzt hat Georgina Fleur es auch offiziell gemacht: Sie hat ihr Baby bekommen. Auf Instagram zeigt sie erstmals ihre Tochter.

Georgina Fleur ist jetzt offiziell Mama: Nachdem es von zahlreichen Medien schon vermutet worden war, hat die TV-Beauty jetzt bestätigt, dass sie ihre Tochter zur Welt gebracht hat. In ihrer Instagram-Story zeigt sie erstmals ihren frisch gebackenen Nachwuchs.

Georgina Fleur bestätigt: Sie hat ihre Tochter zur Welt gebracht

Freunde und Familie von Georgina Fleur haben für die 31-Jährige eine Überraschungs-Babyparty organisiert. Und zu diesem Event teilt sie die Baby-News offiziell mit ihren Fans und Followern. Umringt von bunten Luftballons wiegt die ehemalige Dschungelcamperin ihr Baby im Arm und lächelt glücklich in die Kamera.

Georgina Fleur zeigt erstmals ihre Tochter auf Instagram

"Hallo meine Süßen. Meine Babypause hat jetzt offiziell ein Ende, wir sind gerade auf meiner Baby-Überraschungsparty", erklärt sie in ihrer Instagram-Story. "Mit meiner kleinen Prinzessin wurde ich heute Morgen überrascht mit so einer schönen Deko, tollem Kuchen und einem ganz schönen Frühstück."

Tochter von Georgina Fleur: Wie lautet der Name?

Das Gesicht ihrer Tochter zeigt Georgina allerdings nicht. In dem Clip hält sie schützend die Hand vor das Baby. Auch den Namen verrät sie in ihrer Story noch nicht. Ob sie die Kleine der Öffentlichkeit präsentieren will, ist noch unbekannt.

Wer ist der Vater von Georgina Fleurs Tochter?

Auch ihre Schwangerschaft genoss sie lange für sich selbst und reagierte nicht auf Spekulationen. Erst im sechsten Schwangerschaftsmonat enthüllte sie die Neuigkeiten und präsentierte sich mit Babybauch. Über den Vater ihrer Tochter hat sie bislang noch nicht öffentlich gesprochen. Auch der Beziehungsstatus mit On-Off-Liebe Kubilay ist bislang noch unklar.