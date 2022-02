Georgina Fleur privat: Was ist über Tochter, Ex-Freund Kubi und Vermögen bekannt?

Seit Jahren gehört Georgina Fleur zur deutschen A-Liga der Trash-Stars. Aber was ist eigentlich über ihr Privatleben und ihre Tochter bekannt? Wie finanziert sie ihr Luxus-Leben in Dubai? Ist sie noch mit On-Off-Freund Kubilay Özdemir zusammen?

Georgina Fleur zählt zu den bekanntesten Reality-Stars in Deutschland und hatte schon einige skandalöse Auftritte in diversen Trash-Shows wie "Der Bachelor", "Dschungelcamp", "Promi Big Brother" und "Promiboxen". Wie hat sich die 30-Jährige ihren VIP-Status erarbeitet? Was ist über ihr Privatleben mit ihrer Tochter bekannt? Und wie finanziert sie ihr Leben in Dubai?

Georgina Fleur: So lautet ihr richtiger Name

Auf Instagram beschreibt sich Georgina selbst als "German Redhead Realitystar". Geboren wurde sie am 2. April 1990 in Heidelberg und heißt mit bürgerlichem Namen eigentlich Georgina Bülowius. Nach kleinen Auftritten in Kurzserien wie "Teenie Törn" und "Arme reiche Mädchen" erlangte sie 2012 durch ihren Auftritt in "Der Bachelor" TV-Ruhm.

In diesen Formaten war Georgina Fleur bereits zu sehen

Nach der RTL-Dating-Show "Der Bachelor", in der sie den fünften Platz belegte, folgte ein regelrechtes Abarbeiten verschiedener Trash-Formate. Unter anderem war sie in "Ich bin ein Star - holt mich hier raus", "Promi Shopping Queen", "Das große Sat.1 Promiboxen" und "Promi Big Brother" zu sehen.

2016 nahm sie sich eine Auszeit vom Reality-TV, war in den USA sowie Kuba und erschien erst wieder 2020 in "Kampf der Realitystars" auf der Bildfläche und war mit ihrem Ex auch in "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen.

Georgina Fleur ist Mama: Wie lautet der Name ihrer Tochter?

Nach zahlreichen TV-Eskapaden wurde es 2021 wieder etwas stiller um Georgina Fleur. Ihr Rückzug hatte auch einen besonderen Grund, denn im September kam ihre erste Tochter zur Welt.

Auch wenn Georgina Fleur ihr Leben mit der Öffentlichkeit teilt, schützt sie die Privatsphäre ihrer Tochter. Zwar postet sie auf Instagram auch Bilder mit ihrem Nachwuchs, das Gesicht ist dabei jedoch nie zu sehen. Auch den Namen ihrer Tochter hat das TV-Sternchen bislang nicht verraten.

Getrennt oder zusammen? Wie läuft Georgina Fleurs Beziehung mit "Kubi"?

In der Vergangenheit hat Georgina Fleur mit ihrer Beziehung zu Kubilay Özdemir für viele Schlagzeilen gesorgt. Beim Dreh zu "Kampf der Realitystars" 2020 sollen sich die beiden derart gefetzt haben, dass sogar Möbelstücke aus dem Fenster ihres thailändischen Hotelzimmers geflogen sind und die Polizei anrücken musste.

In der Öffentlichkeit führten Georgina und Kubi eine "toxische" Beziehung, wie der Reality-Star selbst sagte. Immer wieder trennten sie sich, feierten Versöhnung und beleidigten sich wieder via Instagram. Derzeit lautet der Beziehungsstatus von Georgina Fleur Single, wie sie " " im Februar 2022 erklärte: "Ich wünsche mir für Kubilay, dass er seine Probleme unter Kontrolle bekommt. Ich wünsche mir ein gesundes Verhältnis auf freundschaftlicher Basis zum Wohle unserer Tochter. Ich bin natürlich für ihn da, wenn er Hilfe benötigt."

Vermögen von Georgina Fleur: So finanziert sie ihr Luxus-Leben in Dubai

Ende 2020 hat Georgina Fleur Deutschland den Rücken gekehrt und ist nach Dubai ausgewandert. Dort befindet sie sich in guter Gesellschaft, denn auch Promi-Kolleginnen wie Sarah Harrison oder Fiona Erdmann leben in dem Emirat.

Auf Instagram gibt Georgina auch immer wieder Einblicke in ihr Leben, postet Bilder aus Restaurants, von exklusiven Jacht-Partys und vom Luxus-Shopping. Auf diese Weise könne sie sich das Leben in Dubai überhaupt erst leisten, wie sie " " im Februar 2022 verriet. Ihr Geld verdiene sie hauptsächlich durch Instagram- und Werbepostings. "Ich weiß, viele Influencer scheuen sich das zu sagen, aber es ist wie es ist", sagte sie dazu.

Jedoch gibt Georgina bislang keinen Einblick darin, wie viel Geld sie tatsächlich mit ihrer Arbeit verdient. Allerdings dürfte sie mit Werbeeinnahmen und Gagen für TV-Shows ihr Leben gut finanzieren können.