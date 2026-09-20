Geheimauftritt in der Bräurosl: Heidi Klum lässt Festzelt beben

Mega-Stimmung am Gay Sunday in der Bräurosl. Aber ein geheimer Starauftritt am Sonntagabend bringt das Festzelt zum Kochen.

Heidi Klum hatte am Gay Sunday einen gefeierten Geheimauftritt in der Bräurosl. (Archivbild)

Der erste Wiesnsonntag ist traditionell der Gay Sunday in der Bräurosl. Normalerweise wollte sich Münchens OB Dominik Krause diesen Termin nicht entgehen lassen, doch Kreislaufprobleme machten dem Stadtoberhaupt einen Strich durch die Rechnung. Statt Party in der Bräurosl stand plötzlich Ausruhen auf der heimischen Couch auf dem Programm.

Dort verpasste er dann auch einen ganz besonderen Auftritt, mit dem am Sonntagabend keiner der Tausenden von Besucherinnen und Besuchern gerechnet hatte.

Um 20 Uhr war Schichtwechsel auf der Bühne und die Kapelle die Karolinenfelder machte Platz für die Partyband Volxxbeat. Und die durften an diesem Abend einen ganz besonderen Stargast begrüßen.

Überraschungsauftritt von Heidi Klum in der Bräurosl

Unter dem tosenden Applaus der Feiernden stand plötzlich TV-Moderatorin Heidi Klum (53) im rosa Dirndl auf der Bühne. Das ehemalige Supermodel ergriff allerdings das Mikrofon nicht, um Werbung für die nächste Staffel von "Germany’s next Topmodel" zu machen, deren Dreh kürzlich in München begonnen hat.

Heidi Klum singt live beim Gay Sunday in der Bräurosl

Vielmehr begeisterte die 53-Jährige die Bräurosl mit ihren Sangeskünsten und bot eine Liveperformance des 80er-Jahre-Hits "Sunglasses at Night" von Corey Hart. Dieses Lied sang Heidi Klum, mit Unterstützung von DJ Tiësto, vor zwei Jahren ein und nutzte diese Coverversion als Titelsong für die damalige GNTM-Staffel.

Besucher quittieren Liveauftritt mit Beifall und "Heidi, Heidi"-Rufen

Für ihre Darbietung erntete die 53-Jährige reichlich Beifall und "Heidi, Heidi, Heidi"-Rufe der Bräurosl-Besucher.

Mit den Worten "Bleibt laut, bleibt stark. Ich liebe euch alle", verabschiedete sich Heidi Klum wieder von der Bühne und beendete den überraschenden Geheimauftritt.

Für die TV-Moderatorin war es der erste Besuch der diesjährigen Wiesn. Den Eröffnungssamstag hatte Heidi Klum noch ausgelassen. Dafür feierte sie am Donnerstag im Münchner Hofbräuhaus mit rund 900 Gästen ihr HeidiFest als Wiesn-Warm-up.