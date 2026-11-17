Gedenken an Kessler-Zwillinge: Wer zum ersten Todestag ein Gesteck ans Grab gelegt hat
Vor einem Jahr, am 17. November 2025, haben Alice und Ellen Kessler ihrem Leben selbstbestimmt ein Ende gesetzt. Mithilfe der Vereins Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben (DGHS) entschieden sich die weltberühmten Kessler-Zwillinge nach schwerer Krankheit für assistierten Suizid. Die Abendzeitung hat zum ersten Todestag das Grab der prominenten Geschwister besucht – und auch einer der prominentesten Münchner gedenkt der Schwestern.
Zum ersten Todestag: Acht weiße Rosen auf dem Grab der Kessler-Zwillinge
An der letzten Ruhestätte der Kessler-Zwillinge hat sich nur wenig verändert. Alice und Ellen konnten ihrem letzten Wunsch entsprechend im Grab der Mutter beigesetzt werden, inzwischen wurden ihre Namen auf dem Grabstein verewigt. Als die AZ dem Grünwalder Waldfriedhof am Dienstagnachmittag einen Besuch abgestattet hat, war aber etwas anders: Acht weiße Rosen wurden auf dem Stein abgelegt. Der Absender bleibt anonym.
Markus Söder gedenkt Alice und Ellen Kessler mit XXL-Gesteck
Direkt vor der Begräbnisstätte liegt ein großes Gesteck mit cremeweißen Rosen, weißen Chrysanthemen und blauen Edeldisteln. Auf der weiß-blauen Schleife steht in großen Buchstaben: der bayerische Ministerpräsident. Markus Söder hat Alice und Ellen Kessler zum ersten Todestag gedacht.
Zum Tod der Kessler-Zwillinge hatte sich der CSU-Parteivorsitzende vor einem Jahr jedoch nicht öffentlich geäußert. Wenige Monate vor ihrem Ableben hatte Söder die beiden allerdings bei der Verleihung des Bayerischen Verdienstordens als "Ikonen" geehrt und gesagt: "Ihr Leben und Werk haben die deutsche Showlandschaft maßgeblich beeinflusst und zahlreiche Künstlerinnen inspiriert."
Ralph Siegel, langjähriger Wegbegleiter und enger Freund der Kesslers, konnte das Grab der Schwestern am ersten Todestag hingegen nicht besuchen, da sich der Komponist aktuell in einer Klinik befindet. "Wir legen aber am Dienstag eine Gedenkminute für Alice und Ellen Kessler ein. Sie waren wunderbar und auch in Grünwald Kult!", sagte Ehefrau Laura der AZ. Auch Roncalli-Direktor Bernhard Paul und Uschi Ackermann fanden in der Abendzeitung rührende Worte an ihre verstorbenen Freundinnen.
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