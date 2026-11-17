Am 17. November 2025 verbreitete sich die Nachricht vom Tod der Kessler-Zwillinge (†89) wie ein Lauffeuer: Heuer jährt sich der Todestag von Alice und Ellen Kessler zum ersten Mal. Wie sich prominente Wegbegleiter heute an die schönen Show-Schwestern erinnern – und wie es um das Grundstück der Kessler-Zwillinge in Grünwald steht.

Alice und Ellen Kessler entschieden sich am 17. November 2025, im Alter von 89 Jahren in ihrer Villa in Grünwald für den Freitod. Wie prominente Wegbegleiter noch heute über die Show-Zwillinge denken, haben sie der AZ verraten.

Ein Jahr ist vergangen, seit die Nachricht vom Tod der Kessler-Zwillinge bis weit über die Grenzen Münchens hinaus für Bestürzung gesorgt hat. Alice und Ellen Kessler entschieden sich am 17. November 2025, kurz vor ihrem 90. Geburtstag, in ihrer Villa im Münchner Nobelvorort Grünwald gemeinsam für den Freitod.

Ein Jahr nach ihrem Tod: So sieht es auf dem Grundstück der Kessler-Zwillinge in Grünwald aus

Die Nachricht vom Tod der "gemelle Kessler", als die die talentierten Schwestern in Italien verehrt wurden, verbreitete sich international wie ein Lauffeuer. Italienische Kamerateams campierten noch Tage danach vor dem Haus der Show-Größen in Grünwald.

Auch ein Jahr später herrscht in der einst direkten Nachbarschaft der Schwestern geschäftiges Treiben: Bauzäune säumen die ruhige Anwohner-Straße, Handwerker werkeln nur knapp 50 Meter weiter an einer neuen stattlichen Villa.

Nur hinter der hohen Thujenhecke der Kessler-Zwillinge ist es still. Laub bedeckt den inzwischen wild wuchernden Rasen im Garten. Ausgerechnet am Garagentor der Kesslers prangt ein neues Schild: "Einfahrt freihalten".

Mit Mutter Elsa vereint: Kessler-Zwillinge liegen in Grünwald begraben

Ein ähnliches Bild bietet sich der AZ-Reporterin auf dem Waldfriedhof in Grünwald, auf dem die Schwestern ihre letzte Ruhe gefunden haben. Eine einzelne verwelkte Rose ist kurz vor dem ersten Todestag der Zwillinge auf dem Grabstein abgelegt worden. Abgesehen davon liegt die letzte Ruhestätte der beliebten Show-Schwestern schlicht und ruhig da.

Eine einzelne verwelkte Rose liegt kurz vor dem ersten Todestag der Kessler-Zwillinge auf dem neu gravierten Grabstein auf dem Waldfriedhof Grünwald. © Franziska Hofmann

Alice und Ellen Kessler sind im Tode mit Mutter Elsa Kässler (†1977) wiedervereint – der Grabstein, der noch vor einem Jahr vom Wetter und der Natur gezeichnet, nur Elsa Kässlers Namen trug, ist in der Zwischenzeit aufpoliert und neu graviert worden. "Alice & Ellen Kessler, 1936 - 2025" steht nun dort geschrieben.

Still und verlassen liegen Haus und Auffahrt der Kessler-Zwillinge in Grünwald ein Jahr nach ihrem Tod da. © Franziska Hofmann

Ralph und Laura Siegel fordern: "Würden eine Straße mit ihrem Namen verdienen"

ESC-Legende Ralph Siegel kannte die Schwestern seit über 50 Jahren. Oft traf man sich in Grünwald zum gemeinsamen Abendessen oder lud sich gegenseitig zum Geburtstag ein. "Zum Friedhof können wir am ersten Todestag leider nicht gehen, da Ralph ja noch in der Klinik ist und die Familie Tag und Nacht bei ihm ist", sagt Ehefrau Laura Siegel im Gespräch mit der AZ. "Wir legen aber am Dienstag eine Gedenkminute für Alice und Ellen Kessler ein. Sie waren wunderbar und auch in Grünwald Kult! Jeder mochte sie, sie waren zu jedem freundlich. Wir finden, sie würden eine Straße oder einen Platz mit ihrem Namen zur ewigen Erinnerung verdienen."

Ein Bild aus vergangenen Tagen: Alice und Ellen Kessler mit Hit-Produzent Ralph Siegel. © imago/Eventpress

Auch Circus-Roncalli-Direktor Bernhard Paul kannte die Show-Schwestern lange: Jedes Mal, wenn der Kult-Zirkus in München gastierte, kamen Alice und Ellen Kessler zur Premiere und besuchten die Familie nach der Vorstellung noch im Salon-Wagen. "Alice und Ellen Kessler waren eine feste Größe in meinem Leben. Ich habe das Showbusiness und alles, was damit zusammenhängt, schon immer geliebt. Bereits als Kind habe ich ihre Filme gesehen und war natürlich begeistert: Zwei wunderschöne Frauen, die perfekt getanzt haben", sagt Zirkus-Direktor Paul der AZ.

Blumen für den Roncalli-Boss: So erinnert sich Bernhard Paul an Alice und Ellen Kessler

Ausgerechnet die Roncalli-Premiere am 24. Oktober 2025 war dann sogar der letzte öffentliche Termin, den Alice und Ellen Kessler vor ihrem Tod noch wahrnahmen: "Sie waren fröhlich wie immer", erinnert sich Bernhard Paul im AZ-Gespräch: "In den folgenden Tagen bekam ich einen Blumenstrauß und einen Brief, in dem sie sich für den schönen Abend bedankten. Von beiden unterschrieben. Kurz darauf erreichte uns die Nachricht von ihrem Tod." Den letzten Brief der Kesslers hält Paul seither in Ehren.

Teilten die Liebe zum Show-Business: Roncalli-Direktor Bernhard Paul mit Alice und Ellen Kessler. © imago

Uschi Ackermann über den letzten Auftritt der Kessler-Zwillinge: "Sie waren irgendwie in sich gekehrt"

Ganz anders erinnert sich Käfer-Witwe Uschi Ackermann an diesen letzten öffentlichen Auftritt der Kessler-Zwillinge im Münchner Werksviertel: "Sie waren an diesem Abend anders, irgendwie in sich gekehrt. Ich habe mich gewundert, aber mich nicht getraut, sie zu fragen, ob alles in Ordnung ist, obwohl ich sie lange kannte und wir öfter unterwegs waren. Hätte ich gewusst, dass ich sie zum letzten Mal sehe, hätte ich sie einfach in den Arm genommen."

Alice und Ellen Kessler hatten sich für einen assistierten Suizid entschieden, den die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben begleitete. Beide hatten diesen Schritt lange vorbereitet und den Zeitpunkt selbst bestimmt. Beim Tod waren eine Ärztin und ein Jurist anwesend. Die beiden verständigten die Kriminalpolizei.

Die AZ erfährt: Sterbe-Verein hat doppelt so viele Mitglieder

Ein Jahr nach dem Tod der Kessler-Zwillinge erfährt die Abendzeitung: Die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben verzeichnet seitdem einen deutlichen Zulauf. Die Mitgliederzahl hat sich verdoppelt.

Anmerkung der Redaktion: In der Regel berichtet die AZ nicht über Selbsttötungen – es sei denn, die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Suizidgedanken sind häufig eine Folge psychischer Erkrankungen. Letztere können mit professioneller Hilfe gelindert und geheilt werden. Wer Hilfe sucht, auch als Angehöriger, findet sie bei der Telefonseelsorge: 0800–111 0 111 und 0800–111 0 222. Die Berater sind rund um die Uhr erreichbar, jeder Anruf ist kostenlos.