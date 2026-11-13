Alice und Ellen Kessler (†89): Ihr letzter gemeinsamer Weg und seine Folgen bis heute

Vor einem Jahr haben Alice und Ellen Kessler ihre letzte Reise angetreten. Die beiden wählten den assistierten Suizid. Was hat sich durch diese Entscheidung gesellschaftlich verändert? In der Abendzeitung klärt die Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben (DGHS) auf. Die Mitgliederzahl im Sterbe-Verein hat sich verdoppelt.

Mit ihrer internationalen Karriere haben die Kessler-Zwillinge Geschichte geschrieben. Prominente Verehrer wie Frank Sinatra, Elvis Presley oder Fred Astaire lagen Alice und Ellen zu Füßen. Als die beiden am 17. November 2025 in ihrem Grünwalder Zuhause die Augen für immer schlossen, war der Schock bei Kollegen und Fans groß. Die 89-jährigen Schwestern hatten beschlossen, gemeinsam aus dem Leben zu scheiden. Was ist seither in der Gesellschaft mit Blick auf assistierten Suizid passiert?

Alice und Ellen Kessler wollten nicht allein leben

Ein Leben ohne die andere konnte sich keine der Kessler-Zwillinge vorstellen. "Es wird furchtbar sein, plötzlich allein zu leben. Aber wir haben alles geregelt", sagte Alice Kessler 2024 im Interview mit der Zeitschrift " ". Schwester Ellen litt nach einem Schlaganfall an schweren gesundheitlichen Problemen, wie Moderatorin Carolin Reiber der Abendzeitung nach dem Tod der Kesslers verriet. Der letzte Wunsch, im Grab der Mutter beigesetzt zu werden, wurde den beiden erfüllt. Die Abendzeitung hat vor wenigen Tagen die letzte Ruhestätte der Schwestern in Grünwald besucht. Die Namen von Alice und Ellen stehen mittlerweile auf dem Grabstein der Mutter.

Im Grab der Mutter auf dem Grünwalder Friedhof haben Alice und Ellen Kessler ihre letzte Ruhe gefunden. © Franziska Hofmann

DGHS über Tod der Kessler-Zwillinge: "Ist in der Tat ungewöhnlich"

Die Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben (DGHS) hat die Kessler-Zwillinge in ihren letzten Augenblicken begleitet. Es war der unabdingbare Wille der Schwestern, zusammen aus dem Leben zu scheiden. Diese Entscheidung hat international für Schlagzeilen gesorgt, unter anderem berichteten das britische Blatt " " und das US-Promi-Portal " ". Auch für die DGHS war der Fall von Alice und Ellen Kessler besonders. "In der Tat ist es ungewöhnlich, dass ein Geschwisterpaar gemeinsam sterben will", teilt Wega Wetzel, die Sprecherin des Vereins, der Abendzeitung auf Anfrage mit. "Allerdings haben wir wiederholt mit Ehepaaren zu tun, die diesen Schritt am selben Tag gehen wollen. Letztlich war es für die Sterbehelfer kein Unterschied zu der anderen Konstellation. Es waren zwei Personen, die jede für sich ihre Gründe hatte und klar freiverantwortlich zu der Entscheidung gekommen war."

Pressesprecherin der Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben Wega Wetzel. © imago/dts Nachrichtenagentur

Mitgliederzahl in Sterbeverein hat sich verdoppelt – auch Katerina Jacob ist dabei

Die Auswirkungen des aufsehenerregenden Falls sind auch in der Gesellschaft für humanes Sterben spürbar, denn nach dem Tod der Kesslers erlebte der Verein einen starken Zulauf: "Innerhalb eines Jahres hat sich die Zahl der Mitglieder bis Ende 2026 verdoppelt, jetzt 100.000 Mitglieder." Auch Promis interessieren sich für die Möglichkeit, das Ende ihres Lebens selbst zu gestalten. So hat sich etwa Schauspielerin Katerina Jacob gemeinsam mit ihrem Ehemann entschieden, der DGHS beizutreten. "Ja, ich bin angemeldet", offenbarte die 68-Jährige im Dezember 2025 in der Abendzeitung. Jacob hat bereits Erfahrungen mit dem freigewählten Tod machen müssen: Ihre Mutter Ellen Schwiers hatte sich 2019 nach langer schwerer Krankheit für das Sterbefasten entschieden. "Sie hatte die Anmeldung bei der DGHS verpasst – leider."

Katerina Jacob mit ihrer Mutter Ellen Schwiers im Karibikurlaub 2017. © BrauerPhotos/S.Brauer

Durch den Tod der Kessler-Zwillinge wurde das Thema assistierte Sterbehilfe schlagartig in die Öffentlichkeit katapultiert. "Viele Menschen berufen sich auf den Fall der Kessler-Zwillinge und sagen, sie hätten zuvor gar nicht gewusst, dass Suizidhilfe in Deutschland legal in Anspruch genommen werden kann", erklärt die DGHS der AZ. Trotz der Vorwürfe von Kritikern, der Tod der Kesslers sei eine Suizid-Romantisierung, beobachtet der Verein seither positive Veränderungen. "Zuvor gab es auch schon eine große Akzeptanz der Möglichkeit des assistierten Suizids, aber heutzutage ist sie bei Organisationen, Ärzten und Pflegenden noch spürbar stärker."

DGHS klärt über Möglichkeiten der Hospiz- und Palliativangebote auf

Die DGHS hat durch die große Aufmerksamkeit, die der Fall Alice und Ellen Kessler verursacht hat, die Möglichkeit, über verschiedene Optionen am Ende des Lebens aufzuklären. "Vielen Menschen ist der eigentliche Ablauf einer Freitodbegleitung, die von den meisten Organisationen ähnlich behandelt wird, noch unklar", so die Sprecherin im Interview mit der Abendzeitung. "Zudem ist nicht bekannt, an wen man sich alles wenden kann – nicht nur an die DGHS. Auch die vielen Optionen der Hospiz- und Palliativangebote sind nicht unbedingt bekannt, worüber die DGHS ebenfalls aufklärt und berät." Der Verein kann nun umfassender informieren. "Wer gut über alle Möglichkeiten aufgeklärt ist, kann sich im Ernstfall besser entscheiden, welche Option für ihn die richtige ist."

Alice Kessler schrieb letzten Brief an die Abendzeitung

Über ihr Vorhaben, gemeinsam die letzte Reise anzutreten, hatten die Kessler-Zwillinge bis zuletzt Stillschweigen bewahrt. Nicht mal ihre gute Freundin Carolin Reiber wusste davon und wurde über den Tod der Schwestern von einer Reporterin der Abendzeitung informiert. Die Moderatorin bekam von den beiden noch ein letztes Abschiedsgeschenk geschickt. Auf dem Päckchen war vermerkt: "Erst am 18. November öffnen." Darin fand die 86-Jährige "wunderschöne Schmuckstücke, die ich immer an ihnen bewundert hatte, teils mit Jadesteinen, vor. Alice und Ellen haben sie mir wohl vererbt", verriet Reiber der AZ mit brüchiger Stimme.

Carolin Reiber verband mit den Kessler-Zwillingen eine jahrzehntelange Freundschaft. Ihre Wohnhäuser in Grünwald lagen nur wenige Gehminuten voneinander entfernt. © BrauerPhotos/Dominik_Beckmann

Auch die Abendzeitung erhielt ein letztes Schreiben aus dem Hause Kessler. Alice hatte ihr Abonnement der Printausgabe zu ihrem Todestag abbestellt. "Hiermit kündige ich zum 17. November mein Abonnement", teilte sie unserer Redaktion vor einem Jahr mit.

Bibi Johns erhält Gemälde von den Kessler-Schwestern zurück

Nach AZ-Informationen ist der Nachlass der Kessler-Zwillinge noch nicht vollständig geregelt. Ihr Haus in Grünwald ist nach wie vor unbewohnt, wie die Abendzeitung bei einem Besuch vor wenigen Tagen gesehen hat. Künstlerin Bibi Johns hat aber inzwischen ein emotionales Erinnerungsstück an ihre guten Freundinnen zurückerhalten: ein selbstgemaltes Gemälde, das sie den Schwestern einst geschenkt hatte. "Nach 67 Jahren enger Freundschaft fehlen mir natürlich Alice und Ellen und ich muss gestehen, dass ich es immer noch nicht begriffen habe, dass sie nicht mehr da sind", verriet Johns der AZ. Die Promi-Zwillinge leben in ihrer Erinnerung und ihrem Gemälde weiter.

Anmerkung der Redaktion: In der Regel berichtet die AZ nicht über Selbsttötungen – es sei denn, die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Suizidgedanken sind häufig eine Folge psychischer Erkrankungen. Letztere können mit professioneller Hilfe gelindert und geheilt werden. Wer Hilfe sucht, auch als Angehöriger, findet sie bei der Telefonseelsorge: 0800–111 0 111 und 0800–111 0 222. Die Berater sind rund um die Uhr erreichbar, jeder Anruf ist kostenlos.