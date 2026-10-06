Nachlass der Kessler-Zwillinge: Promi-Dame freut sich über Kunstwerk

Bibi Johns (97) war vor dem Tod der Kessler-Zwillinge lange Jahre mit Alice und Ellen Kessler (†89) befreundet. Jetzt meldet sich die Sängerin mit Neuigkeiten zum Nachlass der Show-Schwestern bei der AZ. Wie steht es um das Erbe der berühmten Schwestern? Die AZ hat nachgefragt.

Waren jahrelang enge Freundinnen: Alice und Ellen Kessler mit Bibi Johns (r.) bei der Feier zu Peter Kraus’ 80. Geburtstag in Schuhbecks "Südtiroler Stuben" in München im Jahr 2019.

Spürbar glücklich meldet sich Sängerin Bibi Johns (97, "Bella Bimba") am Montag bei der AZ: "Vermutlich werden Sie, wie auch ich, sich darüber freuen, dass ich mein Kessler-Gemälde wieder habe", berichtet die langjährige Freundin der verstorbenen Kessler-Zwillinge der AZ-Reporterin.

Bibi Johns' Kunstwerk hing jahrelang im Esszimmer von Alice Kessler

Zur Erinnerung: Die zierliche schwedische Schauspielerin, Sängerin und Malerin, die in Pullach lebt, hatte ihren guten Freundinnen Alice und Ellen Kessler († 89) zu deren 60. Geburtstag 1996 ein Bild geschenkt (AZ berichtete). "Es war eine Darstellung darüber, wie ich ihre Lebenssituation sehe. Es hing in Alices Esszimmer. Von der Idee her eins meiner besten Gemälde."

Fast ein Jahr später: Kessler-Bild ist zurück bei Bibi Johns

Dieses Bild aus dem Nachlass der verstorbenen Kessler-Zwillinge wollte Johns "gerne zurückhaben", wie sie der AZ im Dezember vergangenen Jahres exklusiv gestand: "Da alle meine Werke zusammenbleiben müssen, wenn ich selbst mal von dieser Welt gehe", begründet die 97-Jährige ihren Wunsch. Nach diesem Appell in der AZ jetzt – fast ein Jahr später – die freudige Nachricht: Der Testamentsvollstrecker des Kessler-Erbes, Rechtsanwalt Bernhard Schmid, hat Bibi Johns vor ein paar Tagen das Gemälde persönlich nach Hause gebracht.

Dieses Bild unter dem Titel "ELLEN UND ALICE" von Bibi Johns zeigt die Hände von Ellen (l.) und Alice Kessler und hing bis zuletzt im Esszimmer von Alice Kessler. © privat

Testamentsvollstrecker zum Nachlass der Kessler-Zwillinge: "Ist noch in der Abwicklung"

"Er musste sich große Mühe machen, da er mich zuerst über meinen Festnetz-Anschluss gesucht hat. Da dieses Telefon scheinbar nicht funktioniert, bekam er da keine Antwort. In den Unterlagen hat er schließlich meine Mobilnummer gefunden. Außerdem musste er von den verschiedenen Erben die Genehmigung, das Bild weiterzugeben, einholen", erzählt die 97-Jährige der AZ.

Mit 97 Jahren: So geht es Sängerin Bibi Johns heute

Wie es der "Bella Bimba"-Sängerin sonst geht? "Ich bin so froh, dass ich es noch schaffe, allein zu leben, ich bin ja in drei Monaten 98", sagt sie der AZ. Und fährt fort: "Das Alter spüre ich aber mehr und mehr und ohne die liebevolle Unterstützung meiner Freunde und der ehrenamtlichen Helfer der ‚Pullacher Nachbarschaftshilfe’ wäre ich ziemlich verloren."

Testament der Kesslers: "Ist noch in der Abwicklung"

Die Schauspielerin verrät: "Nach 67 Jahren enger Freundschaft fehlen mir natürlich Alice und Ellen und ich muss gestehen, dass ich es immer noch nicht begriffen habe, dass sie nicht mehr da sind…"

Und was wird aus dem restlichen Erbe der Kessler-Zwillinge? Testamentsvollstrecker Schmid: "Dazu kann ich noch nichts sagen, das ist noch in der Abwicklung", äußert sich der Rechtsanwalt auf Nachfrage der AZ.

Kessler-Villa in Grünwald wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt

Bekannt ist bislang: Das Vermögen der kinderlosen Showgrößen geht an folgende fünf Hilfswerke und Stiftungen: Ärzte ohne Grenzen, Blindenmission CBM, Unicef (Kinderhilfswerk), Paul-Klinger-Künstlersozialwerk, Deutsche Stiftung Patientenschutz. Zudem gibt es die Villa mit 900 Quadratmetern Grundstück und Pool in bester Lage in Grünwald, die auf mehrere Millionen Euro geschätzt wird.