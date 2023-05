Gage für Anna Ermakova nach "Let's Dance": PR-Expertin schätzt Show-Gehalt

Der Sieg bei "Let's Dance" 2023 könnte der Startschuss für eine große TV-Karriere von Anna Ermakova sein. Die Tochter von Boris Becker könnte eine hohe Gage verlangen – und Sender-Chefs müssten viel Geld für ein Engagement zahlen.

Die Promis haben viel Schweiß und Tränen vergossen, jetzt steht die Gewinnerin von "Let's Dance" fest. Anna Ermakova (23) holte sich am Freitag den Pokal und gewinnt so die Tanz-Show von RTL. Die Teilnahme von Boris Beckers war für den Privatsender und die Zuschauer ein echter Glücksgriff. Aus der in London lebende schüchterne Promi-Tochter ist eine selbstbewusste 23-Jährige geworden, die sich freigetanzt hat. Die Herzen des Publikums eroberte Anna Ermakova im Sturm.

Und auch für Anna Ermakova selbst war die Teilnahme bei "Let's Dance" ein voller Erfolg. Sie hat viele neue Fans hinzugewonnen. Wird sich das künftig bei weiteren Engagements in hohen Geldbeträgen widerspiegeln?

TV-Karriere für Anna Ermakova? "Sie müsste selbstbewusster werden"

Anna Ermakova galt als absolute Favoritin auf den Sieg bei "Let's Dance" 2023, denn sie hat jede Woche hervorragende Leistung gezeigt und wurde auch von der Jury hochgelobt. So war es dann wenig überraschend, dass Anna mit drei Tänzen im Finale alle Punkte (90) der Jury abgreifen konnte.

Moderatorin Victoria Swarovski schwärmte im Gespräch mit der AZ über die 23-Jährige: "Anna ist eine tolle Frau, ich bekomme Gänsehaut, wenn ich über sie spreche. Sie steht total für Diversity, ist superlieb, intelligent und hat ein Ziel vor Augen."

Einer TV-Karriere in Deutschland steht demnach nichts im Weg. Vor wenigen Tagen betonte Anna Ermakova, dass sie auch weiterhin im Showbusiness aktiv sein wolle. Aber hat sie denn tatsächlich Chancen? Eine, die es wissen muss, ist PR-Expertin Birgit Fischer-Höper.

"Es kommt auf das TV-Format an. Beim Publikum ist sie sehr beliebt, deshalb denke ich, hätte sie schon Chancen im TV Business", sagt die Branchen-Kennerin zur AZ. Doch eine Hürde müsse die Becker-Tochter noch meistern: "Fürs deutsche Fernsehen müsste sie noch etwas an ihren Deutschkenntnissen arbeiten und etwas selbstbewusster werden."

PR-Expertin schätzt ein: Diese Gagen wären für Anna Ermakova nach "Let's Dance" möglich

Wird sich die neu gewonnene Popularität für Anna Ermakova auch finanziell auszahlen? Für ihren Auftritt bei "Let's Dance" soll sie bereits 200.000 Euro bekommen haben, wie aus dem Umfeld der Produktion durchgesickert ist. Aber auch für die Zeit danach dürfte ihr Marktwert wohl kaum rapide sinken. Welche Gagen wären für die 23-Jährige realistisch?

Sympathischer Auftritt bei "Let's Dance": Anna Ermakova gewinnt Herzen der Fans

"Auch hier kommt es auf das Format an. Hier sind die Gagenzahlungen sehr verschieden, somit sehr schwierig zu beurteilen", erklärt Birgit Fischer-Höper der AZ. "Ich könnte mir vorstellen, dass man eine Tagesgage ab 2.500 Euro/3.000 Euro ansetzen könnte. Aber wie gesagt, das muss individuell verhandelt werden und sicherlich ist auch das Finale heute entscheidend."