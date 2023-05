"Let's Dance": Joachim Llambi fordert Buh-Rufe bei Anna Ermakova

Anna Ermakova sorgte bei "Let's Dance" am Freitag einmal wieder für viel Begeisterung. Doch Juror Joachim Llambi entdeckte Mängel. Er kündigte an, nicht die volle Punktzahl zu geben. Weil er nicht 10er-Kehle zücken werde, forderte Llambi Buh-Rufe für seine Ermakova-Bewertung.

"Let's Dance"-Juror Joachim Llambi war die letzten Wochen hin und wieder durch ungewohnte Milde aufgefallen. Im Halbfinale am vergangenen Freitag machte er seinem Ruf als strenger Kritiker allerdings mal wieder alle Ehre. Und das bei keiner geringeren Bewertung als der von Favoritin Anna Ermakova.

Anna Ermakova gilt als große Favoritin für den Sieg bei "Let's Dance"

Eigentlich hatte die 23-Jährige die Jury von Beginn der Show an mit ihrer Performance immer beeindruckt und überzeugt. Vor allem aber hatte sie, und das ist in dieser Show das größte Kompliment, immer und immer wieder die volle Punktzahl abgesahnt. Durch ihren Auftritt am Freitag riss diese Erfolgssträhne jedoch ein – Anna Ermakova bekam beim ersten Tanz des Abends "nur" 29 Punkte.

Joachim Llambi zu Anna Ermakova: "Die Technik ist falsch"

Der Grund: Joachim Llambi bemängelte die Fußarbeit der 23-Jährigen beim Wiener Walzer. Beim Halbfinale komme es auf Kleinigkeiten an. "Also ist die Technik falsch", sagte er in der Liveshow. Zu seiner Verteidigung stellte Llambi außerdem noch klar, dass man auch bei einem eigentlich guten oder sensationellen Tanz Dinge kritisieren dürfe. Der Juror fragt darauf in die Runde: "Was soll ich denn machen?" Trotzdem vergab Llambi nur neun Punkte, seine Mitjuroren Motsi Mabuse und Jorge Gonzáles hingegen je zehn.

Motsi Mabuse und Jorge Gonzáles verstehen die Welt nicht mehr

Bei ihnen sorgte diese kleinliche Art für Unverständnis, so dass Mabuse aus Trotz 10+1 Punkt vergeben wollte. Auf einen Kommentar von Moderator Daniel Hartwich, Llambi solle doch die Brille von Jorge Gonzáles anziehen, antwortete der Kubaner nur: "Die bringt auch nichts mehr."

Die Jury aus Jorge González (l.), Motsi Mabuse und Joachim Llambi. © RTL /Frank W. Hempel

Schon bevor Llambi seine Kehle mit der 9-Punkte-Bewertung zückte, forderte er das Studio-Publikum auf, zu buhen. Dementsprechend laut wurde bei seiner Verkündung gegrölt. Das Verständnis für den Punktabzug fehlte, schließlich stand direkt nach Annas Performance auch Joachim Llambi für Standing Ovations auf.

Fans auf Social Media sind von Anna Ermakova begeistert

Auf Social Media wurde Ermakovas Wiener Walzer in höchsten Tönen gelobt. So schreibt eine Userin: "Zauberhaft. Mir gehen mittlerweile die Worte aus. Anna und Valentin kreieren jede Woche eine magische Atmosphäre." Eine andere kommentiert: "Einfach wunderschön dieser Walzer, ich wünsche ihr, dass sie gewinnt."

"Let's Dance": Für den Sieg darf Anna Ermakova keinen Fehler machen

Eines ist nach dieser Liveshow für Anna Ermakova sicherlich noch einmal klar geworden: Wenn sie den Titel mit nach Hause nehmen möchte, darf ihr im Finale kein einziger Fehler unterlaufen. Denn Joachim Llambi sieht einfach alles...