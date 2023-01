Fürstin Charlène: Sie plant ihre eigene Überraschungsparty zum Geburtstag

Es liegen harte Zeiten hinter Fürstin Charlène, doch bereits Ende vergangenen Jahres gab es viel Grund zur Freude. Die Fürstin von Monaco kehrte zurück ins Leben und in den Palast. Diese positive Entwicklung führt sie auch 2023 weiter fort.

So hat man sie lange nicht gesehen: Fürstin Charlène nimmt an immer mehr öffentlichen Terminen teil, lächelt in die Kameras und zeigt sich verliebt mit ihrem Ehemann. Der ehemaligen Schwimmerin scheint es besser zu gehen.

Wie ausgewechselt: Fürstin Charlène blüht auf

In Interviews spricht die 44-Jährige offen über ihr Leben und wirkt dabei wie ausgewechselt. Diese Veränderung ist auch in ihrem privaten Umfeld spürbar, wie Royal-Experte Bertrand Deckers in seiner W9-Dokumentation "Albert und Charlène von Monaco: Ein Paar im Aufruhr" erzählt: "Sie ist offiziell anwesend, aber auch inoffiziell."

Weiter sagt er: "Man sieht Fotos von Charlène, wie sie durch die Straßen spaziert. Sie bleibt stehen und trinkt einen Kaffee. Letzten Monat wurde sie gesehen, wie sie am Herkuleshafen einen Salat aß. Und die Leute erkennen sie. Und denjenigen, die um ein kleines Erinnerungsfoto bitten, zeigt sich Charlène von Monaco zugänglich und äußerst angenehm: Sie hält sogar die Kamera für das Selfie." Die Fürstin bringe ihre Kinder zur Schule und habe ihr Team erweitert.

Für Deckers ist das ein Grund zur Freude: "Sie hat keine Angst mehr vor der Bevölkerung." Fürstin Charlène blühe auf und nehme wieder am Leben teil.

Besonders Fürst Albert und die gemeinsamen Kinder helfen Charlène dabei, wie sie Mitte Dezember im Interview mit der Zeitung "Monaco Matin" erzählte: "Meine Familie ist mein Fels. Ich nähere mich der Zukunft, Schritt für Schritt, einen Tag nach dem anderen." Auch auf ihren Geburtstag scheint sich Charlène zu freuen.

Fürstin Charlène übernimmt die Planungen für ihre Überraschungsparty

Am 25. Januar wird Charlène 45 Jahre alt, die Planungen für die Überraschungsparty, die zu ihren Ehren gefeiert werden sollte, hat die Fürstin jetzt selbst in die Hand genommen.

Deckers verriet der französischen Zeitung "Voici": "Eigentlich sollte es eine Überraschungsparty werden, aber Charlène hat beschlossen, persönlich daran mitzuwirken. Es wird eine Feier im Palast sein, mit Familie und Freunden. Sie hat Julien Dugourd, den Chefpatissier des Restaurants 'La Chèvre d'Or' in Eze, gebeten, sich um die Torte zu kümmern. Sie wählte auch eine Blumendekoration aus, die aus weißen Proteas, das sind Blumen aus Südafrika, besteht."