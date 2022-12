Alfons Schuhbeck, Boris Becker und König Charles: Für diese Promis muss die Show weitergehen

The Show must go on – und das gilt nicht nur für Alfons Schuhbeck. Die Stars haben es auch heuer geschafft, dass es mit ihnen zumindest eines nicht wird: langweilig.

Ob man es toll oder deppert findet, dass sich Steuersünder Alfons Schuhbeck feiern lässt oder Prinz Harry und Meghan das Königshaus quälen – zumindest haben die Stars es geschafft, dass es mit ihnen eines nicht wird: langweilig.

Im Amt: König Charles III. und Königsgemahlin Camilla. © Chris Jackson/PA Wire/dpa

In einem Alter, in dem andere in Rente gehen, geht bei ihm der Job erst richtig los: Mit 73 Jahren ist Charles König geworden. Nach dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth (†96) hatte er - auch dank der schrecklich netten Familie (siehe Harry & Meghan) - keinen entspannten Einstand. Aber er kommt gut an.

Frei vom Königshaus: Prinz Harry und Meghan. © Duke And Duchess Of Sussex/Netflix via PA Media/dpa

Sie polarisieren, sie kämpfen für ihre Freiheit und sie nehmen kein Blatt vor den Mund – besonders, wenn es um die britische Königsfamilie geht. Prinz Harry und Ehefrau Meghan, die royalen Rebellen und Krone-Aussteiger, haben mit ihrer Netflix-Doku für extrem viel Wirbel gesorgt. Es geht (un)heiter weiter: Am 10. Januar erscheint Harrys Biografie.

Tränen-Talk: Boris Becker in der Doku von Apple TV+. © -/Apple TV+/dpa

Für ihn war es ein heftiges Jahr: Am 29. April wurde Tennis-Held Boris Becker in London zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt, weil er im Insolvenzverfahren Teile seines Vermögens in Millionenhöhe verschleiert hatte. Am 15. Dezember kam er frühzeitig frei. Bum, Bum - back!

Es gibt Geschichten, die kann man sich nicht ausdenken. Und dann gibt es noch Alfons Schuhbeck. Der einstige Platzlhirsch Münchens, Star- und TV-Koch lieferte alle Zutaten, die es braucht, um wochenlang die Schlagzeilen zu beherrschen.

Wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 2,3 Millionen wurde er zu einer Haftstrafe in Höhe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt. Aktuell prüfen seine Anwälte die schriftliche Urteilsbegründung - erst dann entscheidet sich, ob Schuhbeck tatsächlich Revision einlegt oder das Urteil annimmt.

Der Ingwer-Terminator und Steuersünder macht derweil das, was ihm Freude und Ablenkung in Angesicht der drohenden Gefängnis-Strafe bereitet: Er singt regelmäßig auf der Teatro-Bühne in Riem - und lässt sich feiern.

Strahle-Frau: Michelle Hunziker beim "Wetten, dass..?"-Revival. © imago

Turbulent ging es bei TV-Strahlefrau Michelle Hunziker zu. Die Dreifach-Mama und Bald-Oma amüsierte sich nach der Trennung von Mann Tomaso Trussardi im Sommer mit Italiens schönstem Arzt, danach war von einem Liebes-Comeback mit dem Ehemann die Rede. Amore-Achterbahn.

Jennifer Lopez und Ben Affleck. © imago

Sie haben sich gesucht, verloren und wieder gefunden: Die Liebesgeschichte vom Superstar-Paar Jennifer Lopez und Ben Affleck liest sich wie ein Hollywood-Drehbuch. Heuer haben sie Ja gesagt. Im echten Leben.