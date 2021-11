Fürstin Charlène in Klinik eingewiesen: Geheimnisvoller Milliardär ist jeden Tag bei ihr

Fürstin Charlène geht es physisch und psychisch nicht gut, das teilte Fürst Albert mit. Sie sei in eine Klinik in den Schweizer Alpen eingeliefert worden. Dort kämpft sie ohne Ehemann und die Kinder um ihre Gesundheit. Dafür ganz in ihrer Nähe: der russische Promi-Milliardär Vladislav Doronin.

Monatelang hatte Charlène in ihrer Heimat Südafrika festgesessen. Gesundheitliche Probleme hatten ihre Abreise verzögert. Erst Mitte November kam Fürstin Charlène endlich wieder zurück nach Monaco. Doch schon wenige Tage nach dem Wiedersehen mit ihrer Familie war klar: Der 43-Jährigen geht es schlecht. Am Nationalfeiertag (19. November) war sie nicht in der Öffentlichkeit zu sehen. Der Palast teilte mit, dass eine Periode der Erholung und Ruhe erforderlich sei.

"Zustand der allgemeinen Erschöpfung": Sorge um Fürstin Charlène von Monaco

Die medizinischen Behandlungen seien erschöpfend gewesen, Charlène müsse sich auch von einem Zustand der allgemeinen Erschöpfung erholen. Ihr Aufenthaltsort wurde vom Palast nicht genannt, um Ruhe und gesundheitliche Wiederherstellung zu gewährleisten. Mittlerweile ist klar: Charlène ist in eine Schweizer Klinik eingewiesen worden.

Wie geht es Fürstin Charlène? Fürst Albert spricht über ihre Gesundheit

Fürst Albert ist in Sorge. Die Fürstin soll nicht nur an körperlichen Beschwerden leiden, wie er " " kurz vor dem Nationalfeiertag erklärte: "Sie ist müde, nicht nur körperlich. Diese Müdigkeit kann nur mit einer Ruhephase und einer Nachsorge behandelt werden."

Fürstin Charlène konnte sich nicht dem Familienleben stellen

Charlène sei "körperlich und psychisch erschöpft", sagte Albert später auch " ". Ihre Behandlung werde mehrere Wochen dauern. "Sie war überfordert und konnte sich weder den offiziellen Pflichten noch dem Leben im Allgemeinen oder gar dem Familienleben stellen."

Albert spricht über Trennung und psychische Probleme

Für viele Kritiker ist die Abwesenheit der Fürstin ein Indiz für eine Ehe-Krise beim royalen Paar. Fürst Albert versichert jedoch, dass ihre Beziehung nach wie vor stabil sei. "Ich werde das wahrscheinlich mehrmals sagen, aber das hat nichts mit unserer Beziehung zu tun. Das möchte ich ganz deutlich machen. Dies sind keine Probleme in unserer Beziehung."

Charlènes Kinder Jacques und Gabriella gehen nicht mehr zur Schule

Der Gesundheitszustand von Fürstin Charlène soll auch Auswirkungen auf ihre Kinder haben. Jacques und Gabriella hatten eigentlich eine Privatschule besucht, in die sie erst im September 2021 eingeschult worden waren. Doch bereits im Oktober hätten sie den Unterricht dort wieder abbrechen müssen.

Fürst Albert mit seinen Kinder Jacques und Gabriella. © IMAGO / Starface

Gegenüber " " erklärte Fürst Albert: "Jacques und Gabriella werden jetzt im Palast unterrichtet." Die Zwillinge müssen jedoch nicht komplett auf den normalen Schulalltag verzichten. "Inzwischen haben wir für sie ein kleines dezentrales Klassenzimmer eingerichtet. Sie sind dort nicht allein, denn vier ihrer Kameraden, zwei Jungen und zwei Mädchen, schlossen sich ihnen dort mit denselben Lehrerinnen und Lehrern an, als wären sie in ihrer Schule."

Vladislav Doronin: Milliardär steht Charlène in der Schweiz bei

Währenddessen soll der russische Milliardär und Kunstsammler Vladislav Doronin (59) der schwachen Charlène in der Klinik beistehen, das berichtet "The Sun". Der Ex von Naomi Campbell war 2011 schon bei der Fürstenhochzeit. Der Draht zu Charlène soll nie ganz abgerissen sein. "Die ganze Geschichte ist sehr komplex und verwirrend, aber Charlène und Vlad stehen in Kontakt und verbrachten Zeit miteinander", so ein Insider.

Naomi Campbell und Vladislav Doronin trennten sich 2013 nach fünf Jahren Beziehung © dpa/Eventpress Radke

Doronin soll der 43-jährigen Fürstin jetzt Kraft geben. Der Insider weiter: "Es sieht so aus, als habe sie in letzter Zeit Hilfe von ihm bekommen inmitten ihrer Ehe-Probleme. Sie kennen sich schon eine ganze Weile." Wie "Bild" berichtet, soll der Ex von Naomi Campbell die kranke Fürstin jeden Tag in der Klinik besuchen.

Erst nach Monaten konnte Charlène wieder nach Monaco reisen

Eigentlich war Charlène im März nach Südafrika gereist, um den Kampf gegen die Nashorn-Wilderei zu unterstützen. Örtlichen Medien hatte sie später berichtet, ein vor ihrer Reise durchgeführter kieferchirurgischer Eingriff zögere ihre Rückkehr in das kleine Fürstentum hinaus. Beim Fliegen in großer Höhe könne sie den Ohrendruck nicht ausgleichen. Mehrfach wurde Charlène im Krankenhaus in Afrika behandelt.

Wie der Fürstenpalast in Aussicht stellte, wird Charlène wieder in der Öffentlichkeit auftreten, sobald ihre Gesundheit dies zulässt. Über die gesundheitliche Erholung der Fürstin werde in den kommenden Wochen vor Weihnachten informiert. Bis dahin bitte das fürstliche Paar um Respekt für seine Privatsphäre und seine Familie.