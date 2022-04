Fürst Albert II. ist zum zweiten Mal mit Corona infiziert

Fürst Albert II. von Monaco hat sich zum zweiten Mal mit dem Coronavirus infiziert. Er habe jedoch keine Symptome, teilte der Palast mit.

Fürst Albert II. (64) von Monaco hat sich erneut mit dem Coronavirus infiziert. Das gab der Palast in einem Statement, , bekannt. Der Royal habe keine Symptome, sein Gesundheitszustand gebe also "keinen Anlass zur Sorge", heißt es. Der 64-Jährige arbeite weiterhin aus der Isolation heraus und bleibe "in ständigem Kontakt mit den Mitgliedern seines Kabinetts, seiner Regierung sowie seinen engen Mitarbeitern".

Fürst Albert II. war bereits im März 2020 mit Corona infiziert

Der Royal war bereits im März 2020 an Covid-19 erkrankt. Er beschrieb dem "People"-Magazin die Infektion einige Monate später zwar als "einen sehr milden Fall", habe aber noch lange nach seiner Diagnose mit "Momenten ausgeprägter Müdigkeit" zu kämpfen gehabt.

Vor etwa zwei Wochen hat Fürst Albert II. seinen letzten größeren Termin wahrgenommen: Er war Ende März unter den Gästen des Gedenkgottesdienstes für den verstorbenen Prinz Philip (1921-2021). Ebenfalls anwesend waren Königin Máxima der Niederlande (50), ihr Mann König Willem-Alexander (54) sowie dessen Mutter Prinzessin Beatrix (84). Der spanische König Felipe VI. (54) und seine Frau Letizia (49) nahmen ebenso teil wie König Philippe (61) und Königin Mathilde von Belgien (49). Ebenfalls in London bei der Zeremonie waren Königin Margrethe II. von Dänemark (81) sowie König Carl XVI. Gustaf (75) und Königin Silvia von Schweden (78).