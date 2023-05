Für 8.000 Euro: Sarah Knappik kauft sich Sendezeit bei "Kampf der Realitystars" 2023

Das hat es so im deutschen Reality-TV auch noch nie gegeben: Bei "Kampf der Realitystars" 2023 wird Sarah Knappik von ihren Konkurrenten rausgeworfen. Doch statt zu resignieren, gibt die ehemalige GNTM-Kandidatin Vollgas und zahlt einen hohen Preis für mehr Sendezeit.

Bei Sarah Knappik flossen die Tränen, als sie in der vierten Folge von "Kampf der Realitystars" 2023 von den Promi-Kandidaten rausgeschmissen wurde. "Ich hätte so gerne noch eine Chance bekommen, zu zeigen, wer ich bin. Aber die bekomme ich bestimmt nicht mehr", sagte sie nach ihrem Aus. Doch die Konkurrenz hat sich zu früh über den Abgang der TV-Beauty gefreut, denn der Sender RTLZWEI unterbreitet ihr ein unmoralisches Angebot. Was ist passiert und wie reagieren die VIPs darauf?

Achtung, Spoiler: Dieser Artikel bezieht sich auf die neueste Folge von "Kampf der Realitystars", die aktuell auf RTL+ zu sehen ist. Im TV wird diese Episode erst am Mittwoch (10. Mai, 20.15 Uhr) auf RTLZWEI ausgestrahlt.

Verzockt: Sarah Knappik zahlt 8.000 Euro für erneuten "Kampf der Realitystars"-Auftritt

Sarah Knappik und Manni Ludolf, der ebenfalls ausgeschieden ist, wird von den Machern der Show ein Deal angeboten: Einer von beiden kann sich zusätzliche Sendezeit erkaufen, indem er oder sie auf einen Teil der eigenen Gage verzichtet. Der Promi, der den höchsten Betrag bietet, darf zu "Kampf der Realitystars" zurückkehren. Das ehemalige GNTM-Model bietet für einen erneuten Auftritt satte 8.000 Euro und verzockt sich damit gnadenlos – ihr Mitstreiter wollte nämlich nur einen Euro geben. Damit darf Sarah Knappik für einen hohen Preis wieder in die Sala einziehen.

Matthias Mangiapane lästert über Sarah Knappik: "Das war kein schöner Anblick"

Den Moment ihrer Rückkehr kostet die 36-Jährige genüsslich aus und legt ein divenhaftes Comeback hin. Mit einer Sektflasche lehnt sie an einer Treppe und beobachtet stumm die restlichen Kandidaten aus der Entfernung. Ex-Dschungelcamper Matthias Mangiapane erkennt als Erster, dass Sarah Knappik wieder in der Show dabei ist. "Das war kein schöner Anblick", lästert er über seine Konkurrentin im Gespräch mit der Redaktion. Auch weitere Promis, wie Paul Janke und Giulia Siegel, zeigen sich nicht begeistert über die Aktion.

Ansage von Sarah Knappik: "Der wird richtig rasiert"

Statt mit den "Kampf der Realitystars"-VIPs auf Kuschelkurz zu gehen, damit sie nicht gleich erneut rausgeworfen wird, geht Sarah Knappik in den Angriff über und hat erstmal eine knallharte Ansage an die Gruppe: "Ich gehe hier nicht raus, bevor ich nicht einige Sachen geklärt habe. Der ein oder andere hat mein Image so richtig durch den Dreck gezogen, und der wird richtig rasiert. [...] Alter, ich bin Sarah K., ihr könnt mich doch nicht aus der Sendung rauswerfen. Was ist bei euch nicht sauber in der Birne?"

Ob sie damit die richtige Taktik fährt, um nicht erneut ein Exit-Ticket zu kassieren? Am nächsten Morgen revidiert die 36-Jährige ihre Herangehensweise und sucht das Gespräch mit ihren Konkurrenten. Wer am Ende tatsächlich die thailändische Sala räumen muss und ob Sarah Knappik bleiben darf, sehen Sie in der fünften Folge von "Kampf der Realitystars" 2023.