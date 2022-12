Frostiger Empfang für Harry und Meghan: "Wie fühlt es sich an, die royale Familie zu zerstören?"

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben in New York den "Ripple of Hope Award" erhalten. Der Empfang bei der Gala war jedoch nicht sonderlich herzlich, wie ein Video jetzt zeigt.

Nett lächeln und den Fans zuwinken – so zeigen sich die Royals bei offiziellen Terminen in der Öffentlichkeit. Ab und an wird auch mal eine Hand geschüttelt und ein Pläuschchen gehalten. Doch wenn Prinz Harry und Herzogin Meghan derzeit auf einer Gala auftauchen, ist der Fan- und Paparazzi-Rummel um einiges größer als sonst. Und auch der Empfang kann sich aufgrund der anhaltenden Schlagzeilen und der bald erscheinenden Netflix-Doku sehr frostig gestalten – wie etwa am Dienstagabend (6. Dezember) in New York.

Vorwürfe an Prinz Harry und Herzogin Meghan: "Ihr zerstört die royale Familie!"

Prinz Harry und Herzogin Meghan wurden bei der Verleihung der "Ripple of Hope Awards" mit dem Menschenrechtspreis ausgezeichnet. Auf dem roten Teppich lächelte das Paar für die Fotografen, Meghan strahlte in einer Designerrobe und trug einen Aquamarinring, der einst Prinzessin Diana gehörte. Doch hinter den Kulissen war weniger Freude für die Exil-Royals angesagt.

Auf Twitter macht aktuell ein Video die Runde, das Prinz Harry und seine Ehefrau bei der Ankunft zu der glamourösen Gala zeigt. Zahlreiche Schaulustige versuchten, ein Foto der beiden zu ergattern. Doch vor Ort waren auch Kritiker des Paares, die sie mit Vorwürfen konfrontierten. "Harry, wie fühlt es sich an, die royale Familie zu zerstören", wurde dem Sohn von König Charles lautstark an den Kopf geworfen. Auch Herzogin Meghan bekam derartige Anschuldigungen zu hören: "Ihr zerstört die royale Familie!"

Prinz Harry und Herzogin Meghan in New York: Spießrutenlauf vor der Presse

Der Prinz und die Herzogin lächelten derartige Kommentare demonstrativ weg und gingen nicht darauf ein. Doch auch auf dem roten Teppich ging der Spießrutenlauf für Harry und Meghan weiter, wie ein weiteres Video zeigt. Journalisten bombardierten den Königssohn mit Fragen wie "Harry, verletzen Sie Ihre Familie?" oder "Stellen Sie Geld über ihre Familie?" Die Reaktion auf diese harten Worte war erneut eisernes Schweigen und ein professionelles Lächeln.

Was wirklich hinter den Schlagzeilen um einen Krieg zwischen Harry, Meghan und dem britischen Königshaus steckt, bleibt abzuwarten. Am Donnerstag (8. Dezember) startet der erste Teil ihrer persönlichen Doku, Teil zwei wird am 15. Dezember veröffentlicht. Dann wird klar, ob die beiden Skandal-Royals tatsächlich endgültig mit dem Palast abrechnen.