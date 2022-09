Freunde gehen auf Distanz: Auch Ehe von Meghan Markle und Prinz Harry gefährdet?

Das neue Leben in ihrer alten Heimat Kalifornien ist längst nicht mehr so rosig. Nach dem Megxit hoffte Meghan Markle auf ein freies, selbstbestimmtes Leben mit Prinz Harry. Doch die Karriere stockt, die Herzogin zweifelt viel und isoliert sich. Der Freundeskreis bricht weg – und Harry hat keine Lust aufs Herumsitzen zu Hause...

Die Gerüchte um eine Ehe-Krise werden lauter. Offenbar soll sich Herzogin Meghan immer weiter zurückziehen. Die Ex-Schauspielerin isoliert sich von der Außenwelt, gar einst engen Freunden soll sie nicht mehr vertrauen. Es wird einsam um die 41-Jährige. Dies hat auch Auswirkungen auf die Beziehung mit Prinz Harry und das Familienleben mit den beiden Kindern in Montecito. "Sie sieht niemanden mehr, sie hat sich zurückgezogen. Sie fühlt sich gefangen, isoliert und allein", so ein Insider gegenüber "Life and Style".

Herzogin Meghan enttäuscht Freunde

Meghan Markle wird nur noch selten in der Öffentlichkeit gesehen. Viel lieber schließt sie sich zu Hause ein. Freunde haben sich abgewandt. George Clooneys Ehefrau soll keine Lust mehr auf Meghan haben und auch Freundin Priyanka Chopra habe "aufgehört, sie einzuladen, weil sie nie kommen kann oder kurzfristig absagt – es gibt immer eine Ausrede, dass etwas dazwischengekommen ist“.

Meghan zieht sich immer weiter zurück: Vertrauen zu Freuden ist weg

Ihre paranoide Gedankenwelt verstört die Promi-Freunde. "Es gibt nicht viele Menschen, denen Meghan noch vertraut oder auf die sie zählen kann. Sie lässt die Leute für eine Weile an sich ran und wirft ihnen dann vor, falsch zu sein oder sie auszunutzen", erklärt die Quelle in "Life and Style" weiter. Und weiter: "Sie meldet sich dann einfach nicht mehr bei alten Freunden und ist zurückhaltend, neue Freundschaften zu knüpfen, weil sie Angst hat, dass lieb gewonnene Menschen tratschen könnten."

Berichte über baldige Trennung bei Meghan Markle und Prinz Harry

Ihr sorgenvolles Verhalten soll auch Prinz Harry immer mehr irritieren. "Die Realität ist, dass sie ein einsames, einsames Leben führt", so der Insider gegenüber der US-Zeitschrift. Prinz Harry soll das neue Leben weiter weg von der britischen Familie in vollen Zügen genießen. Der 37-Jährige wird regelmäßig beim Polo oder Radeln gesehen – zuletzt stets ohne Ehefrau Meghan. Laut der Quelle ist die Beziehung längst nicht mehr so märchenhaft wie einst ihre Traumhochzeit im Jahr 2018.

Harry sieht Erziehung aus Hauptaufgabe von Meghan

Meghan pocht außerdem auf mehr Unterstützung in Sachen Erziehung der beiden gemeinsamen Kinder (3 und 1): "Harry versteht das nicht. Er will, dass sie sich in erster Linie um Archie und Lilibet kümmert."

Das einstige Glamour-Paar ist in der Realität angekommen – und muss an seiner Ehe arbeiten...