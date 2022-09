Beziehungscoach über Charlène und Albert: "Es kommt zu einem Machtungleichgewicht"

Fürst Albert (64) und Fürstin Charlène (44) von Monaco trennen 20 Jahre, schon lange wird über eine Krise in der royalen Beziehung spekuliert. Könnte das an dem Altersunterschied liegen? Wie könnte man etwaige Probleme vorbeugen? Welche Probleme müssen sich Promis stellen, deren Partner wesentlich jünger oder älter ist? Die AZ hat mit einer Beziehungsexpertin gesprochen.

Eine Beziehung in der Öffentlichkeit zu führen, kann zur extremen Belastungsprobe werden. Gibt es bei den prominenten Liebenden dann noch einen großen Altersunterschied, wird oft ganz genau hingeschaut und über die Hintergründe der Partnerschaft spekuliert – wie etwa bei Fürst Albert und Fürstin Charlène, Heidi Klum und Tom Kaulitz oder Maria Furtwängler und Hubert Burda. Die Münchner Beziehungsexpertin Carolyn Litzbarski hat diese Paare für die AZ genauer unter die Lupe genommen.

Warum erregt ein Promi-Paar mit großem Altersunterschied Aufmerksamkeit?

Eigentlich sollte es beim Thema Beziehung um die Liebe zwischen zwei Menschen gehen und nicht um deren Alter. Trennt ein Promi-Paar jedoch einige Jahre, rückt dieser Aspekt oft in den Fokus der Beobachtung. Warum ist das so? "Dass wir etwas bewerten, das statistisch nicht der Masse entspricht, passiert automatisch. Wir sind in unserer Wahrnehmung darauf ausgelegt, dass wir die Norm sehen und auf Abweichungen eher irritiert reagieren", erklärt Carolyn Litzbarski der AZ. "Dafür muss der Mensch eine Erklärung finden, und das spiegelt sich oft in einer Kritik des für alle sichtbaren Altersunterschieds wider."

Carolyn Litzbarski ist Kommunikations- und Beziehungscoaching und gibt Paaren in Beziehungsproblemen Hilfestellung. © Carolyn Litzbarski

Das kann zu einem Risikofaktor in der Beziehung werden. Doch die Beziehungsexpertin hat einen Tipp, wie man ein großes unterschiedliches Alter "ausgleichen" kann: "Es geht dabei oft nicht um den Altersunterschied, der die Beziehung kritisch macht. Es geht vielmehr um eine Ressourcenausstattung in unserer Beziehung. Wir haben alle verschiedene Töpfe, in die jeder etwas einbringt. Das Alter ist dabei lediglich ein einzelner Topf. Das wichtige ist, das Bewusstsein zu haben, wo die anderen Ressourcen verteilt sind, damit ein Gleichgewicht in der Partnerschaft herrscht. Paare mit großem Altersunterschied sollten sich eher auf andere Bereiche konzentrieren als eben das Alter."

Charlène und Albert: Machtungleichgewicht durch Altersunterschied?

Seit 2011 ist Fürst Albert von Monaco (64) mit der ehemaligen Profisportlerin Charlène (44) verheiratet. Seit Beginn der Beziehung werden die beiden auf Schritt und Tritt beobachtet, es gibt Tuscheleien über den Altersunterschied von 20 Jahren und Spekulationen über Eheprobleme. Doch Carolyn Litzbarski sieht das nicht als das Hauptproblem des Paares. "Unabhängig von dem Altersunterschied haben wir hier tatsächlich ein Ungleichgewicht der Ressourcenausstattung", sagt sie dazu.

Über den Zustand der Ehe von Fürst Albert II. und Fürstin Charlène wird seit Jahren spekuliert. © imago images/NTB ROY

Kritisch sei, dass Albert nach wie vor das Fürstentum, Alter und Netzwerk habe, Charlène im Gegenzug jedoch ihre wichtigen Ressourcen wie Sport und Unabhängigkeit für die Ehe aufgegeben habe. "Wenn dann kein Ausgleich stattfindet, kippt die Beziehung. Es kommt zu einem Machtungleichgewicht, was aber nicht am Altersunterschied liegt. [...] Sie verzichtet für die Ehe auf Ressourcen, die sie nicht mehr ausgleichen kann."

Heidi Klum und Tom Kaulitz: "Keiner ist vom anderen abhängig"

Anders sieht es bei Topmodel Heidi Klum (49) und Musiker-Ehemann Tom Kaulitz (33) aus, findet Litzbarski. Das Paar liegt 17 Jahre auseinander und feiert seine Liebe öffentlich – freizügige Fotos auf Instagram inklusive. Auch wenn oftmals über das unterschiedliche Alter gelästert wird, wirken die beiden durchaus zufrieden.

Heidi Klum und Tom Kaulitz. © imago/NurPhoto

"Beide haben einen Promi-Status, jeder bringt verschiedene Ressourcen ein. Das ist günstig für die Beziehung, da keiner von dem anderen abhängig ist", erklärt die Beziehungsexpertin. "Das sehe ich als Stärke dieses Paares und einen Faktor, der diese Beziehung stabilisieren kann."

Trennung bei Maria Furtwängler und Hubert Burda: Lag es am Altersunterschied?

Ein Promi-Paar, das oft für den Altersunterschied von 27 Jahren belächelt wurde, hat erst vor wenigen Wochen die Trennung bekannt gegeben: Maria Furtwängler (55) und Hubert Burda (82). Nach über 30 Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Kindern gehen die Schauspielerin und der Verleger getrennte Wege.

Hubert Burda und Maria Furtwängler sind kein Paar mehr. © imago/Future Image

Könnte es daran gelegen haben, dass die beiden fast drei Jahrzehnte auseinander liegen? Carolyn Litzbarski ist sich sicher, dass es andere Gründe gab: "Dieses Paar hat sich nach einer jahrelangen Ehe getrennt, waren immerhin seit 1991 verheiratet. Vielleicht kam es in dieser Zeit zu einem großen Entwicklungssprung bei einem der Partner und dadurch zu einem Ungleichgewicht." Der Altersunterschied sei dabei nicht unbedingt ausschlaggebend gewesen.

Altersunterschied bei Promi-Paaren: Warum liegt der Fokus oft auf den Frauen?

Wenn es um das Thema Alter bei Promi-Paaren geht, liegt der Fokus meist bei den Frauen. Ihnen werden oft negative Ambitionen wie etwa Geldgier oder Jugendwahn unterstellt, je nachdem, ob sie einen älteren oder jüngeren Partner haben. Warum ist das so?

"Das finde ich total spannend, wie sich das gesellschaftlich abbildet", sagt die Münchner Beziehungsexpertin dazu. "Ich habe dafür eine Hypothese: Ein Mann ist länger potent und dementsprechend ist eine jüngere Frau ein Zeichen für dessen Männlichkeit. Bei einer Frau gibt es eher das Vorurteil, dass sie sich ab einem gewissen Alter zurückhalten sollte."