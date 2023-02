Fremdgeh-Drama um Iris und Peter Klein: Was hinter den Kulissen passierte

Entertainer Julian F.M. Stoeckel war während des Dschungelcamps für die Berichterstattung im RTL-Podcast verantwortlich. Er erlebte in Australien Peter Klein hautnah und spricht in der AZ über die Fremdgeh-Schlagzeilen. Was er Iris und Peter Klein jetzt rät.

Heuer war das Versace-Geflüster besonders laut. Iris Kleins Instagram-Postings dominierten während des Dschungelcamps die Schlagzeilen. Nicht die Promis im Busch, sondern die mit angereisten Begleiter der Kandidaten sorgten für den größten Skandal. Die Mutter von Daniela Katzenberger warf ihrem Ehemann Peter vor, sie betrogen zu haben – mit Yvonne Woelke, der Freundin von Djamila Rowe.

Yvonne Woelke und Peter Klein bestreiten Fremdgeh-Vorwurf

Peter und Yvonne erklärten in Australien live vor der Kamera, dass an den Fremdgeh-Vorwürfen nichts dran sei. Man verstehe sich lediglich gut. Er liebe seine Frau nach 17 Jahren Ehe immer noch und sie habe kein sexuelles Interesse an Peter.

Iris und Peter Klein treffen sich zur Aussprache

Doch nach der Abreise tauchten Bilder auf, die Gegenteiliges vermuten lassen könnten. Gab es Küsse in einem Fahrstuhl am Flughafen? Saß man kuschelnd im Wartebereich? Aktuell ist Peter Klein bei Ehefrau Iris, die zu Tochter Jenny Frankhauser nach Worms geflüchtet ist. Nach einem Krankenhausaufenthalt haben sich beide zur "lautstarken und impulsiven" Aussprache getroffen, teilte das Management mit.

So erlebte Julian F.M. Stoeckel in Australien Peter Klein

TV-Star Julian F.M. Stoeckel führte am Rande des Dschungelcamps durch einen RTL-Podcast und wohnte mit der Crew und den Dschungel-Begleitern im Luxushotel Versace. Das Ehe-Drama wühlte auch den Berliner auf. Welche Partei ist am glaubwürdigsten? Der AZ sagt er: "Ich habe Peter als einen sehr sympathischen, zuverlässigen und charmanten Mann im Versace wieder getroffen! Ich war schockiert, dass er Iris betrogen haben soll. Aber die aufgetauchten Fotos am Flughafen geben natürlich ein merkwürdiges Bild ab."

Mitgefühl: "Mir tut Iris, aber auch Peter leid"

Stoeckel hat Mitleid mit den beiden. "Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer zurzeit wo steht? Ich frage mich ernsthaft, wo das Ganze nun hinführen soll. Mir tut Iris, aber auch Peter leid. Ich glaube, das wichtigste ist Kommunikation und zu sprechen. Anders kann man ein derartiges Problem nicht lösen."

Doch noch ist unklar, ob Iris und Peter Klein ihre Ehe retten können. Nach dem ersten Treffen in Worms erklärte das Management am Samstag: "Es konnte noch kein Ergebnis erzielt werden, in welche Richtung es geht, ist unklar. Dazu ist Iris momentan einfach zu verletzt und getroffen."

Hinter den Kulissen: Wem soll Lucas Cordalis glauben?

Julian F.M. Stoeckel weiß, welch Dramen sich hinter den Kulissen im Hotel Versace nach Lucas Cordalis' Auszug aus dem Dschungelcamp abspielten. Er ahnte während seiner Zeit am Lagerfeuer nichts vom Fremdgeh-Vorwurf seiner Schwiegermutter. Peter stritt als Betroffener die Vorwürfe auch gegenüber Schwiegersohn Lucas ab. Stoeckel zur AZ: "Lucas hat natürlich in unterschiedlichen Dosen diese ganzen Informationen erfahren. Natürlich habe ich ihm auch meinen Eindruck mitgeteilt – ich mag Lucas und wollte ihn nicht ins kalte Wasser springen lassen!"

Lucas Cordalis ist mittlerweile wieder bei seiner Familie auf Mallorca. Gemeinsam mit Ehefrau Daniela und Tochter Sophia genießt er sein Glück. Der Sänger will als Vermittler zwischen Iris und Peter Klein auftreten, heißt es. Er sagte aber auch zu RTL: "Ich kenne ja auch meinen Schwiegervater, das ist so ein hochanständiger Mensch. Ich hätte das dem auch nie zugetraut, wenn ich ehrlich bin."