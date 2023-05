Frédéric von Anhalt über FC Bayern: "Müller und Musiala kommen mit Tuchel nicht klar"

Frédéric von Anhalt trägt nicht nur stolz seinen FC-Bayern-Trainingsanzug, sondern ist jetzt auch unter die Fußball-Experten gegangen. Zumindest sieht sich der Adoptiv-Prinz aus Hollywood gern in dieser Rolle. Der 79-Jährige ist kein Fan von Thomas Tuchel und fordert mehr Biss von Spielern.

Frederic von Anhalt in einem Jogginganzug vom FC Bayern auf der Dachterrasse vom Hotel Bayerischer Hof.

Meister-Krimi in der Bundesliga. Holt am Samstag der BVB die Meisterschaft – oder zieht der FC Bayern München doch noch an den Dortmundern vorbei? Bayern-Fan Frédéric von Anhalt (79) hofft auf den Titel und hat mal wieder seine ganz eigene Theorie parat, die er gern und bereitwillig mit der Öffentlichkeit teilt.

Frédéric von Anhalt: "Tuchel fehlt der Charme"

Seit Wochen hakt es beim FC Bayern. Auch ein Trainer-Wechsel während der laufenden Saison brachte keine Siegesserie. Ein Punkteregen blieb unter Thomas Tuchel aus. Denn: Führungen wurden verspielt, wie zuletzt gegen RB Leipzig.

Adoptiv-Prinz Frédéric von Anhalt ist felsenfest davon überzeugt: "Die Mannschaft kommt mit Thomas Tuchel nicht klar. Er liebt die Mannschaft nicht so sehr wie ein Julian Nagelsmann. Der war herzlich. Tuchel fehlt der Charme." Royaler Rumms!

FC Bayern: Spielern fehlt unter Tuchel der Biss, glaubt Frédéric von Anhalt

Im AZ-Gespräch geht der in Los Angeles lebende Boulevard-Liebling gar in die Mannschafts-Analyse: "Es gibt Spieler, die lassen sich unter Tuchel absichtlich hängen. Man sieht das den Gesichtern doch an! Ich glaube, dass Thomas Müller seinen Trainer Tuchel insgeheim verflucht. Auch Musiala kommt meiner Meinung nach nicht mit Tuchel klar. Mir fehlt aktuell deren Biss. Das ist schon sehr auffällig."

Ob die Mehrheit der Bayern-Fans die flapsige Meinung des Adoptiv-Prinzen teilt?

Frédéric von Anhalt besitzt 30 Trainingsanzüge vom FC Bayern

Der aktuelle Kader des FC Bayern passe laut Frédéric von Anhalt nicht zu Trainer Tuchel. Der launige Entertainer geht offenbar jetzt auch unter die Verein-Experten.

Seine (für manche) logische Erklärung: "Ich bin schon immer Bayern-Fan. Habe zu Hause 30 Jogginganzüge vom FC Bayern München und möchte auch damit begraben werden."

"Vintage, aber wie neu", kommentiert Frederic von Anhalt dieses Bild aus seinem Fotoalbum. © privat

Frédéric von Anhalt wünscht sich Comeback von Julian Nagelsmann

Der Witwer von Schauspielerin Zsa Zsa Gabor lebt seit 37 Jahren in Hollywood – und sehnt sich gern nach den guten alten Zeiten. "Nagelsmann müsste wieder kommen. Er hatte eine klasse Führung und man spürte seine Liebe zur Mannschaft", meint Frédéric von Anhalt.

An einen sicheren Bayern-Sieg beim 1. FC Köln glaubt der 79-jährige Adoptiv-Prinz trotzdem: "Bayern muss Meister werden." Frédéric von Anhalt denkt natürlich auch an (seine) Aufmerksamkeit: "Ich will doch auch weiterhin mit meinem Jogginganzug stolz durch Hollywood laufen können." Ob sich das Tuchel und die Mannschaft zu Herzen nehmen wird?