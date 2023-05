Dortmund, Leipzig – und jetzt auch Köln: Alle wollen den FC Bayern leiden sehen

Dem FC Bayern droht nach 2012 die erste Saison ohne Meistertitel. Der 1. FC Köln, Bayerns Gegner am kommenden Samstag, drückt dem Rivalen aus Dortmund die Daumen, auch Leipzig jubelte bereits mit dem BVB.

München - Heißt zum ersten Mal seit zehn Jahren der Deutsche Meister nicht FC Bayern? Es sieht alles danach aus. Ein Sieg der Dortmunder gegen Mainz 05 kommenden Samstag und der Abo-Meister aus München könnte im Parallelspiel Köln (15.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) aus dem Stadion schießen – es würde nicht reichen.

Und man hat das Gefühl, dass sich fast ganz Deutschland dieses Szenario wünschen und dem BVB den Titel gönnen würde. Nicht nur die Fans in Fußball-Deutschland scheinen sich eine Wachablösung des FC Bayern an der Spitze zu wünschen, auch viele Bundesliga-Konkurrenten wollen die Münchner im spannenden Saisonendspurt ärgern.

Kölner Fans wollen Dortmund-Tore lautstark feiern

Die Kölner planen laut "Bild" am Samstag die Live-Ergebnisse aus Dortmund einzublenden. Anschließend wollen die Effzeh-Anhänger, die eine Fan-Freundschaft mit dem Revier-Klub pflegen, jedes Dortmund-Tor lautstark, wie ihre eigenen Treffer, feiern.

Bereits am Samstag nach der bitteren 1:3-Niederlage der Bayern gegen Leipzig jubelte ein Ligakontrahent mit den Schwarz-Gelben. So wurde Dortmunds Karim Adeyemi von Dominik Szoboszlai in die Leipziger Kabine per Facetime zugeschaltet und feierte den für Dortmund immens wichtigen Auswärtsdreier der Leipziger. Adeyemi und Szoboszlai kennen sich aus der gemeinsamen Zeit bei RB Salzburg und sind seitdem dicke Kumpels.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Szoboszlai schickt nach seinem Treffer gegen FC Bayern einen Gruß an Dortmunds Adeyemi

Schon während des Spiels hatte Szoboszlai nach seinem Treffer einen Gruß an Adeyemi geschickt. Er hielt sich zwei zusammengekniffene Finger ans Auge und streckte den anderen Arm von sich – ein Jubel, den man bereits von Adeyemi selbst kennt.

Dominik Szoboszlai schickt nach seinem Treffer zum 3:1 einen Gruß an Kumpel Karim Adeyemi. © IMAGO / Picture Point LE

Die Bayern müssen jetzt hoffen, dass zumindest Mainz dem BVB nicht die Meisterschaft wünscht und der Elf von Thomas Tuchel mit einem Unentschieden oder gar einem Sieg gegen Dortmund Schützenhilfe leistet. Dafür sind aber auch die Münchner selbst erstmal gefordert: Ein Sieg in Köln ist Pflicht!