Fan-Frust: FC-Bayern-Star Alphonso Davies feiert nach Leipzig-Pleite im Werksviertel

Da fehlte etwas Fingerspitzengefühl. Nach der Pleite des FC Bayern gegen RB Leipzig feierte der verletzte Alphonso Davies mit seinen Kumpels eine Party im Werksviertel.

FC-Bayern-Roadrunner Alphonso Davies feierte am Wochenende eine Party im Werksviertel. (Archivbild)

München – Beim FC Bayern stellt man gerade seine Party-Pläne um. Statt mit den Fans am Marienplatz die Meisterschaft zu feiern, wird es wohl eher ein unauffälliger Saisonabschluss.



Alphonso Davies blieb am Wochenende bei seinen Party-Plänen. Am Tag nach der Heimpleite gegen RB Leipzig feierte er im Werksviertel. Nicht alle Bayern-Fans teilten seine fröhliche Stimmung.

Party-Video von Davies sorgt für Frust bei FC-Bayern-Fans

Zugegeben, ins Geschehen bei der Pleite konnte Davies nicht eingreifen. Der Kanadier zog sich Ende April einen Muskelbündelriss und wird erst in der neuen Saison wieder auf dem Platz stehen. Viel Tagesfreizeit ist angesagt.

Diese nutzte er jetzt, um beim "Hip-Hop Island Season Opening" einem kleinen Festival im Container Collective im Werksviertel.

Zum Mega-Hit "We Found Love" von Rihanna tanzte er ausgelassen mit Wasserpistole und Kumpels. Allzu viel Liebe fanden die Bayern-Fans für diesen Anblick nicht.

Die negativen Kommentare unter dem Video bei TikTok reichten von "Da muss man die Einstellung hinterfragen" bis zu "Phonzie macht nicht den Eindruck, dass ihn die momentane Situation großartig belastet". aber

Aber Davies fand auch Zuspruch für seine Situation: "Soll er daheim sitzen und weinen?", hieß es unter anderem.

Wohl keine Konsequenzen für Davies-Party beim FC Bayern

Mit Konsequenzen wird für Davies nicht zu rechnen sein. Party an einem Sonntag ist auch beim FC Bayern nicht verboten. Dennoch hätte man sich bei der PR-Abteilung des Vereins wahrscheinlich etwas mehr Fingerspitzengefühl gewünscht.