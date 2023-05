Foto-Patzer bei Peter Klein und Yvonne Woelke: Haben sie sich selbst entlarvt?

Obwohl Peter Klein (56) und Yvonne Woelke (41) eine angebliche Liaison noch immer nicht bestätigt haben, häufen sich die Hinweise, dass sie nach wie vor Zeit miteinander verbringen. Jetzt ist ihnen ein Fauxpas bei Instagram unterlaufen.

Hat das angeblich verliebte Paar auf Instagram nun den entscheidenden Tipp gegeben? Katzenberger-Stiefvater Peter Klein und Schauspielerin Yvonne Woelke dementieren seit Februar eine gemeinsame Liebelei. Jetzt teilten sie Bilder, die Bände sprechen.

Peter Klein und Yvonne Woelke: Was bisher passiert ist

Kennengelernt haben sich die beiden am Rande der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Peter Kleins Ex Iris Klein hatte daraufhin öffentlich behauptet, er habe sie in Australien mit Yvonne Woelke betrogen.

Doch die beiden dementieren das bis heute, obwohl sie mittlerweile schon des Öfteren gemeinsam abgelichtet wurden. Selbst eine eigene Renovierungs-Show bei RTL soll in den Startlöchern stehen.

Hinweis für Beziehung von Peter Klein und Yvonne Woelke

Vor wenigen Tagen postete Yvonne Woelke ein Selfie auf Instagram, das sie vor einem Gemälde zeigt. Das Motiv: ein Fahrrad mit Luftballons und darüber der Spruch "Never stop dreaming".

So weit, so unverdächtig – wäre da nicht ein unvorsichtiger Peter Klein. Dem gefiel das Bild ebenfalls so gut, dass auch er ein Selfie davor in seiner Instagram-Story postete. Wo genau das Bild hängt und wo sich die beiden aufhalten, ist noch nicht bekannt.

Iris Klein hat ihren Ehering weggeworfen

Die enttäuschte Iris Klein erholt sich vom Herzschmerz aktuell bei Tochter Jenny in der Pfalz, will aber bald wieder zurück in ihre Wahlheimat Mallorca. Erst kürzlich verkündete sie stolz auf Instagram, ihren Ehering weggeworfen und die 20-jährige Beziehung zu Peter endgültig abgeschlossen zu haben.

Ihren Fans präsentiert sie sich inzwischen wieder gut gelaunt. Ob ihr Ex Peter nun tatsächlich in einer Beziehung mit Yvonne Woelke ist? Eine eindeutige Bestätigung steht bislang aus, es bleibt also weiterhin spannend.