RTL bestätigt: Peter Klein und Yvonne Woelke machen gemeinsame Sache

Angeblich sollen Schauspielerin Yvonne Woelke und Katzenberger-Stiefvater Peter Klein ein Paar sein. Bestätigt haben die beide die Liebes-News noch nicht. Jetzt hat aber RTL bekannt gegeben, dass der Sender mit Peter Klein und Yvonne Woelke ein Dreh-Projekt stemmen wird. Die beiden sind Teil einer neuen Sendung.

Yvonne Woelke (41) und Peter Klein (56) stehen bald gemeinsam für RTL vor der Kamera. Das bestätigte der Sender in einer Worum es sich bei dem Projekt genau handelt, gab RTL aber noch nicht bekannt. Die "Mallorca Zeitung" will dagegen den genauen Plan schon kennen: Angeblich soll es sich bei der TV-Sendung um eine Renovierungs-Show handeln. Sieben Wochen soll dafür gedreht werden. Angelehnt ist das Format an "The Block", bei dem Paare Möbel renovieren und dann gewinnbringend verkaufen.

RTL plant Renovierungs-Show mit Peter Klein und Yvonne Woelke

Woelke und Klein hatten sich am Rande der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" kennengelernt. Dabei hatten sie Anfang dieses Jahres unfreiwillig für einen Skandal gesorgt, der das Dschungelcamp in den Schatten stellte. Peter Kleins Exfrau Iris Klein (55) hatte in den sozialen Medien behauptet, er habe sie in Australien mit Yvonne Woelke betrogen.

Dschungelcamp-Begleiter stahlen Stars die Show

Reality-Darsteller und Hobby-Sänger Peter Klein war als Begleiter von seinem Stiefschweigersohn Lucas Cordalis (55) beim Dschungelcamp dabei. Schauspielerin und Model Yvonne Woelke unterstützte vor Ort die spätere Dschungelkönigin Djamila Rowe (55).

Ob Yvonne Woelke und Peter Klein wirklich ein Paar sind, ist nicht offiziell bekannt. Peter Klein beteuert jedenfalls, dass Yvonne nichts mit der Trennung von Katzenberger-Mama Iris Klein zu tun gehabt habe.