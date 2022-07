Fluchender Prinz William? Fans diskutieren über Twitter-Video

Hat Prinz William bei einem Tennis-Match in Wimbledon tatsächlich kurz die royale Etikette vergessen? Darüber wird derzeit in den sozialen Medien wild spekuliert.

William und Kate in der königlichen Loge auf dem Centre Court am neunten Tag der Wimbledon-Tennismeisterschaften.

Er wird doch nicht etwa ... Hat der sonst so beherrschte und professionelle Prinz William gerade in der Öffentlichkeit das F-Wort gesagt? Zwar schwenkt die Kamera gerade noch rechtzeitig weg, doch viele Zuschauer sind sich sicher: Er hat soeben live im Fernsehen das Wort "Fuck" gesagt.

Wie es scheint, fieberte der Prinz bei dem Match von Novak Djokovic gegen Jannik Sinner so sehr mit, dass er sich ein Fluchen nicht verkneifen konnte. Zu sehen war, wie der Thronfolger die Worte "Oh no, no, F…" mit seinen Lippen formte, kurz bevor die Kamera wieder auf Spieler und Zuschauer schwenkt.

Mit wenigen Ausnahmen sind die Twitter-User sehr angetan von dem so "menschlichen" Royal. "Ich liebe Prinz William so sehr. Jeder Tennisfan würde seine Reaktion verstehen", schreibt ein User, "Er ist menschlich, jeder benützt hin und wieder das F-Wort", ein anderer. Wobei sich ein royaler Fan unter den Twitter-Usern sicher ist: "Er würde niemals das F-Wort benutzen."

Was William wirklich in diesem emotionalen Moment gesagt hat, weiß leider nur er selber.