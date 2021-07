Flop für Thomas Gottschalk? TV-Show soll vor dem Aus stehen

Thomas Gottschalk gilt eigentlich als Garant für erfolgreiche TV-Unterhaltung. Mit dem Format "Gottschalk feiert: Nochmal 18!" soll es allerdings nicht geklappt haben. Wird die Sendung abgesetzt?

Von "Wetten, dass...?" bis zu "Denn sie wissen nicht, was passiert" - Thomas Gottschalk gehört zu den erfolgreichsten Entertainer im deutschen Fernsehen. Doch jetzt soll seine Sendung "Gottschalk feiert: Nochmal 18!" vor dem Aus stehen.

Wird Gottschalk-Show abgesetzt? "Die Show war einfach ein Flop"

Gerade erst wurde die vorletzte Folge des Formats in Baden-Baden aufgezeichnet. Doch wie " " berichtet, sei den Mitarbeitern danach überraschend mitgeteilt worden, dass die Sendung nicht fortgesetzt werde. Grund dafür seien miese Einschaltquoten. In der ersten Folge sollen 820.000 Zuschauer eingeschalten haben, in Folge zwei nur noch halb so viel.

"Die Show war einfach ein Flop. Vom Moderator bis zur Produktion war niemand richtig bei der Sache. Das merkt der Zuschauer", sagt ein Mitarbeiter der Show. Für Thomas Gottschalk wäre das Show-Aus bereits die zweite Schlappe. Im März 2020 wurde die Sendung "Quarantäne-WG", welche der Entertainer mit Günther Jauch und Oliver Pocher moderierte, nach nur drei Folgen eingestellt.

SWR lässt Zusammenarbeit mit Thomas Gottschalk offen

Der Sender SWR lässt auf "Bild"-Nachfrage die Zukunft von Thomas Gottschalk und "Gottschalk feiert: Nochmal 18!" offen: "Mit der Produktion der achten Folge ist diese Staffel abgeschlossen. Ob die großartige Zusammenarbeit mit Thomas Gottschalk fortgesetzt wird, wird davon unabhängig entschieden."