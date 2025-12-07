Finaler Applaus für Thomas Gottschalk: Mit diesen letzten Worten verabschiedet er sich

Mit seinem letzten Auftritt am Samstagabend in "Denn sie wissen nicht, was passiert!" hat sich Thomas Gottschalk endgültig von den TV-Bildschirmen verabschiedet. Seine letzten Worte richtete er an ganz besondere Menschen.

Bye, bye, Thomas Gottschalk: Nach einer Karriere, die über 50 Jahre lang währte, hat sich der Entertainer mit seinem finalen Auftritt in "Denn sie wissen nicht, was passiert!" von der großen TV-Bühne verabschiedet. Am Ende ließ er es sich nicht nehmen, sich noch einmal an wichtige Wegbegleiter in seinem Leben zu richten: das Publikum vor den heimischen Bildschirmen.

Noch vor Show-Ende verlässt der Entertainer die große RTL-Bühne

Pünktlich um 20.15 Uhr betrat Thomas Gottschalk an der Seite von Barbara Schöneberger und Günther Jauch das RTL-Studio in Hürth nahe Köln. Er zeigte sich angeschlagen von seiner Krebserkrankung. Dennoch wollte er sich seinen Abschied nicht nehmen lassen und bewältigte seine finale Sendung souverän. Um 22 Uhr war für ihn dann allerdings Schluss, er zog sich noch vor Ende der Show mit Ehefrau Karina Mroß zurück.

Letzte Worte einer TV-Legende: Emotionaler Abschied von Thomas Gottschalk

Natürlich ging Gottschalk nicht, ohne sich noch einmal ausgiebig bei seinem Publikum zu bedanken. Auf dem Weg zu seiner Frau schüttelte der legendäre Showmaster viele Hände. "Das sieht man nicht oft im deutschen Fernsehen. Ein Mann geht in Rente", verabschiedete er sich. Im Hintergrund lief "Rockin’ All Over the World" von "Status Quo" – nach einem Küsschen von seiner Frau rang sich Gottschalk zu seinen letzten Worten durch. Diese widmete er – wie schon so oft – seinen Fans: "Danke sehr!"

Zum RTL-Abschied wird Thomas Gottschalk ein letztes Mal von seinen Kollegen beklatscht. © RTL/Julia Feldhagen

Zuvor hatte Thomas Gottschalk bereits auf Instagram das Wort ergriffen und sich an seine Zuschauer gerichtet. "Macht euch um mich bitte keine Sorgen", lautete seine Botschaft zum TV-Aus. "Ihr wisst, dass ich die Dinge positiv angehe. Das tue ich auch in diesem Fall."

Der Showmaster widmet sich nun dem Kampf gegen seine Krebserkrankung und übergibt die Sendung "Denn sie wissen nicht, was passiert!" in die Hände der Nachfolger. Wer das sein wird, hat RTL bislang aber nicht verraten. Fest steht nur, dass auch Günther Jauch und Barbara Schöneberger die Show nicht fortsetzen werden.