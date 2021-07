Familienmitglied ist tot: Herzogin Meghan trauert um Onkel Michael Markle

Traurige Nachrichten für Herzogin Meghan: Ihr Onkel Michael Markle ist mit 82 Jahren an Parkinson gestorben. Wie war das Verhältnis zum Bruder ihres Vaters Thomas Markle?

Schwere Zeiten für Prinz Harry und Herzogin Meghan: Während sich das royale Paar mit zahlreichen Negativschlagzeilen und dem Streit mit Prinz William und Herzogin Kate auseinandersetzen muss, hat sie jetzt auch noch eine Todesnachricht ereilt. Michael Markle, der Onkel von Meghan, ist im Alter von 82 Jahren gestorben.

Onkel von Herzogin Meghan ist tot

Wie " " berichtet, litt der ehemalige US-Diplomat an Parkinson. Michael Markle war der Bruder von Thomas Markle, Meghans Vater. Da die Herzogin seit Jahren nicht mehr mit ihrem Vater sprechen soll, habe sie auch keinen Kontakt mehr zu ihrem Onkel gehabt. "Er war in seiner Gemeinde ziemlich bekannt als Meghans Onkel, und er hielt immer an, um sich zu unterhalten, um zu sagen, wie stolz er auf sie war", sagt eine Quelle dem britischen Blatt.

Michael Markle wollte Frieden zwischen Herzogin Meghan und Thomas Markle stiften

Michael Markle hatte bis zuletzt gehofft, dass Meghan sich ihrer Familie wieder annähern würde. "Es ist an der Zeit, dass sie versuchen sollte, ihre Differenzen mit der Familie beizulegen, bevor es zu spät ist. Ich denke, sie sollte mit ihrem Vater in Kontakt bleiben", hatte er im März 2020 gegenüber " " erklärt.

Der Onkel von Herzogin Meghan war 2018 nicht zur royalen Hochzeit eingeladen und hat auch Prinz Harry nie persönlich kennengelernt. "Normalerweise kicherte er nur und sagte: 'Aber man hat nicht jeden Tag einen Prinzen in der Familie, nehme ich an'", sagt ein Insider zu "The Sun". Meghan selbst hat sich (noch) nicht zum Tod ihres Onkels geäußert.