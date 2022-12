Evelyn Burdecki über Liebes-Gerüchte mit Stefan Mross: "Ich finde es amüsant"

Evelyn Burdecki zählt seit ihrem Sieg beim Dschungelcamp 2019 du den beliebtesten TV-Gesichtern Deutschlands. Was plant sie als Nächstes? Hat sie einen neuen Freund und was geht da eigentlich mit Stefan Mross? Die AZ hat mit der kultigen Blondine gesprochen.

Durch ihre Auftritte in Dating- und Trash-Shows hat Evelyn Burdecki einen kometenhaften Aufstieg erlebt. Mittlerweile ist sie ein gern gesehener Gast in Unterhaltungssendungen an der Seite von Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Oliver Pocher. Im Reality-TV sieht man die Quasselstrippe seither weniger. Im Januar 2023 wird sie in dem neuen Comedy-Format "Lip Sync Stories" auftreten und dabei auch ihre komödiantische Seite zeigen.

Trotz ihrer Abkehr von Trash-Shows steht das Privatleben von Evelyn Burdecki nach wie vor im Fokus. Vor wenigen Wochen sorgte sie an der Seite von Stefan Mross für Schlagzeilen. Was denkt die Entertainerin selbst über die Liebes-Gerüchte? Die AZ hat nachgefragt.

Kein Reality-TV mehr für Evelyn Burdecki?

Frau Burdecki, seit Ihrem ersten TV-Auftritt bei "Take Me Out" 2014 ist einiges passiert. Können Sie ihren Erfolg eigentlich selbst fassen?

OMG – das ist schon neun Jahre her. Ja, das stimmt, in der Zeit ist viel passiert und da bin ich auch sehr glücklich drüber. Manchmal kneife ich mich in der Tat noch, zum Glück stelle ich dann immer fest – ich lebe meinen beruflichen Traum.

Seit Ihrem Sieg im Dschungelcamp 2019 waren Sie nicht mehr als Teilnehmerin in einer Trash-Show zu sehen. Woran liegt das?

Ich habe den Dschungel gewonnen, das war und ist die Königsdisziplin im Reality-TV! Danach habe ich mich neuen Herausforderungen gestellt.

Evelyn Burdecki in neuer Show "Lip Sync Stories": "Was da passiert ist, glaubt man nicht"

Bei "Lip Sync Stories" werden Schauspieler eine Anekdote aus Ihrem Privatleben nachspielen. Worauf können sich die Zuschauer freuen?

Was da passiert ist, glaubt man eigentlich nicht, wenn man es nicht selbst erlebt hat! Ich dachte, ich bin in meiner eigenen versteckten Kamera gelandet, nur die Auflösung kam irgendwie nicht! Wirklich der blanke Alptraum, aber im Nachhinein wird es wohl für immer eine meiner besten Anekdoten bleiben! Wenn ich heute noch die Geschichte erzähle, liegen meine Nerven wieder blank! (lacht)

Sie sind ja relativ offen, wenn es um skurrile Erlebnisse aus Ihrem Privatleben geht. Gibt es auch Momente, die Sie nicht mit der Öffentlichkeit teilen wollen?

Ich teile viele Dinge nicht mit der Öffentlichkeit! Mein Freundeskreis und meine Familie zum Beispiel schütze ich sehr und zeige wenn dann Fragmente!

Wie gespannt sind Sie darauf, dass ihre Geschichte bei "Lip Sync Stories" von anderen präsentiert wird? Das könnte unter Umständen auch etwas peinlich werden…

Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, aber Angst davor, dass es peinlich wird, habe ich nicht und wenn doch, dann wird es vermutlich noch witziger als ich eh schon dachte! Peinliche Momente sind doch eigentlich auch irgendwie immer lustig, auch wenn ich dann gern rot im Gesicht anlaufe und mir die Hände vors Gesicht halte, lachen muss ich trotzdem! Und Lachen ist bekanntlich gesund!

Pläne für 2023: Evelyn Burdecki will ihren Traummann finden

Sie sind durch Dating-TV bekannt geworden, haben vor kurzem einen potenziellen Partner in einer TV-Show gesucht. Sind Sie inzwischen privat fündig geworden?

Ich suche ja wirklich nicht erst seit gestern meinen Traummann, aber sagen wir mal so: Für 2023 habe ich mir fest vorgenommen, dass es endlich klappt mit dem Richtigen! Drückt mir die Daumen und wünscht mir Glück!

Ein Mann an Ihrer Seite müsste Sie mit vielen Fans teilen. Stellt Ihre Prominenz manchmal ein Problem für Sie dar?

Ja, natürlich, ich bin auch vorsichtiger geworden – das ist nicht gerade förderlich, wenn man auf der Suche nach einem Mann ist, aber ich will mich nicht beschweren, der Richtige wird schon irgendwo auf mich warten, da bin ich fest von überzeugt!

Liebesgerüchte mit Stefan Mross: Evelyn Burdecki kann "darüber schmunzeln"

In letzter Zeit wurde viel über ihre Zusammenarbeit mit Schlagersänger Stefan Mross berichtet und es gab Gerüchte um eine Turtelei. Können Sie darüber eigentlich lachen oder nerven Spekulationen um Ihr Liebesleben?

Ja, natürlich kann ich darüber schmunzeln und ich finde es auch immer wieder amüsant, dass die Presse immer mehr über mich weiß, als ich selbst, aber das gehört ja dazu.

In wenigen Wochen geht das Dschungelcamp wieder los. Haben Sie Tipps für die Kandidaten, wie man sich am besten vorbereitet?

Das Geheimnis ist wohl eher, sich nicht auf den Dschungel vorzubereiten. Wer plant und eine Strategie hat, ist nicht authentisch und das merkt der Zuschauer sofort!

"Lip Sync Stories" gibt es ab dem 5. Januar 2023 exklusiv und kostenlos auf Joyn zu sehen.