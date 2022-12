Besonderes Jahr: So feiern die Münchner Promis Weihnachten

Eine Auswahl an Münchner Promis hat der AZ exklusiv ihre Weihnachtsbräuche verraten.

München - Kaviar, Hummer und Schampus satt? Von wegen! Auch die Promis feiern Weihnachten viel lieber traditionell, besinnlich, gemütlich mit der Familie oder romantisch zu zweit. Liebe Leserinnen und Leser, Ihnen wunderbare Weihnachten!

Ugo Crocamo: Die 70-köpfige Familie

Groß-Gastronom Ugo Crocamo: "Meine 70-köpfige Familie trifft sich in München – bei mir im Club vom H'ugo's, überall anders wäre es viel zu eng. Wir dekorieren alles weihnachtlich, haben einen schönen Baum und drei lange Tafeln. Zum Essen gibt's Schinken, Mozzarella und Parmigiana als Vorspeisen, danach Lasagne – nach dem Rezept meiner Mama mit kleinen Fleischpflanzerln und Salami drin – und Zicklein. Vegetarier gibt es bei uns nicht. Als Nachspeise klassisch Panettone. Nach dem Essen darf jedes Familienmitglied sagen, was er oder sie in dem Jahr gut und schlecht fand. Allerdings hat jeder von uns nur maximal zwei Minuten Redezeit, sonst würde das total ausufern. Später spielen die Kinder noch Theater – am liebsten machen sie dabei immer sehr lustig uns Erwachsene nach."

Ugo Crocamo mit Ehefrau Melli. © People Picture/Jens Hartmann

Ilse Aigner: Zeit schenken – ein Erlebnis

Landtagspräsidentin Ilse Aigner: "Ganz traditionell wird bei mir Weihnachten mit Fondue, Freunden und Familie. Ich tue endlich einfach mal gar nichts über die Feiertage, außer Spazierengehen und vielleicht Skifahren. Ich habe es viele Jahre geliebt, an Heiligabend die gerade ausgepackten Spiele meiner Nichten und Neffen gleich mit ihnen zu spielen. Auch jetzt noch ist es einfach immer wieder ein Erlebnis, wenn man sich gegenseitig Zeit schenkt: mit der Familie und den Freunden."

Freut sich auf entspannte Tage: Ilse Aigner. © BR/Markus Konvalin

Jutta Speidel: Ente für die Vegetarierin

Schauspielerin Jutta Speidel: "Ich feiere Weihnachten zu Hause, die Familie kommt. Es gibt Ente, das hat sich eine meiner Töchter gewünscht, die eigentlich Vegetarierin ist – nur bei Ente macht sie eine Ausnahme. Dazu gibt es Rosenkohl und Spätzle oder Knödel. Ich habe eine große Kiste mit Weihnachts-CDs im Keller, die ich im Advent heraufhole und durchspiele. Ich mag vor allem die Songs von Michael Bublé. An Heiligabend hören wir aber auch gerne die klassischen deutschen Weihnachtslieder."

TV-Star Jutta Speidel. © Brauer

Andy Borg: Romantisch zu zweit

Schlagerstar Andy Borg: "Romantisch und leise, nur wir zwei, so feiern meine Frau Birgit und ich bei uns daheim in der Nähe von Passau. Das halten wir seit fast 30 Jahren so. Am ersten Weihnachtsfeiertag treffen wir die eine Familie, am zweiten die andere. Ich bin fürs Christbaum-Schmücken zuständig, ganz klassisch am Vormittag des Heiligabends, diesmal im englischen Stil in Grün-Blau-Gold."

Andy Borg mit Ehefrau Birgit. © imago/CHROMORANGE

Florian Silbereisen: Familien-Hopping in Passau

TV-Liebling Florian Silbereisen: "In meiner Heimatstadt Passau findet Weihnachten gemütlich im Kreis der Familie statt. Abschalten, eine kurze Auszeit nehmen. Bei uns ist es immer so, dass alle zusammen erst später zusammenkommen. Ich habe eine sehr große Familie – es ist Tradition, dass jeder erst mal separat isst, bei mir gibt es traditionell Würstel mit Kraut. Danach trifft sich die ganze Familie abwechselnd in einem Haus, was ich sehr schön finde."

Florian Silbereisen. © dpa

Nina Eichinger hat keinen Baum

Moderatorin Nina Eichinger: "Ich verbringe Weihnachten immer mit der Familie. Statt einem Weihnachtsbaum gibt es bei uns den Keinnachtsbaum: Ein Holzgestell, in das man einzelne Zweige oder Äste stecken kann."

Nachhaltig: Nina Eichinger. © IMAGO/Bildagentur Monn

Maximilian Böltl: Koch-Urteil erwartet

CSU-Politiker und Landtagskandidat Maximilian Böltl ist etwas nervös: "Zum ersten Mal feiern wir Weihnachten gemeinsam mit meinen Eltern und den Schwiegereltern. Mein Ehemann und ich werden Rinderbraten zubereiten. Wir werden uns also in der Küche beweisen müssen. Unsere Mütter bilden die härteste Jury." Ehemann Thomas Gierling lacht: "Ach, sonst essen sie hinterher halt mehr Eierlikörtorte." Das Paar ist seit Sommer verheiratet (AZ berichtete exklusiv).