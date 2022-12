An Weihnachten ins Restaurant: Wo man in München noch Essen gehen kann

Essen gehen ist in München an Heiligabend und den Feiertagen gar nicht so einfach. Ein paar Tipps, wo jetzt noch ein Anruf lohnen kann - und wo schon ausreserviert ist.

Weihnachtlich gedeckt wird an den Festtagen auch noch in vielen Münchner Restaurants.

München - Das besondere Essen daheim gehört natürlich in den allermeisten Münchner Familien an Weihnachten dazu. Andererseits: Essen gehen ist auch an den Feiertagen etwas Schönes. Oder - wenn die Familie zum Braten daheim erst am 25. anrückt - auch schon an Heiligabend. In München ist das Vorhaben aber oft gar nicht so leicht in die Tat umzusetzen.

In den allermeisten Restaurants in den Stadtvierteln bleibt an Weihnachten das Licht ganz aus. Die AZ hat ein paar Tipps, wo sich dieser Tage noch ein Reservierungsanruf lohnt, wer schon dicht ist - und wo von schick bis bodenständig ganz sicher noch ein Lichtlein brennt.

Ratskeller: An Heiligabend geschlossen, 25.12. 11 bis 22 Uhr. 26.12. 11 bis 22 Uhr, Besonderheit: Weihnachtsgans (groß: 42 Euro, klein: 32 Euro) Marienplatz 8, 089 21 99 890.

Augustiner Stammhaus: Heiligabend von 10 bis 15 Uhr (Küche bis 14 Uhr), Restaurant/Bierhalle/Wagner-Salons geöffnet, Wagner-Salons: "Warten aufs Christkind" von 10 bis 14 Uhr Buffet (zum Beispiel Antipasti, Krabbensalat, Weißwürste, Leberkas, Kartoffelsalat, Brezen, etc.), 28 Euro pro Person, nicht mehr viele Kapazitäten, 25.12. geschlossen. 26.12. 11 bis 22 Uhr - Küche bis 21 Uhr (nur Restaurant geöffnet!), kein spezielles Weihnachtsmenü, normale Karte, Neuhauser Straße 27, 089 23 18 32 57.

Augustiner-Keller: Heiligabend 10 bis 16 Uhr traditionelles Weißwurstfrühstück, 25. und 26.12. 10 bis 1 Uhr, reguläre Karte, Arnulfstraße 52, 089 59 43 93.

Hofbräuhaus: 24./25./26.12. jeweils 11 bis 24 Uhr, regulär geöffnet, reguläre Karte, Platzl 9, 089 29 01 36 100.

Hofbräukeller Wiener Platz: Heiligabend 10 bis 15 Uhr, 25./26.12. 11 bis 23 Uhr, es wird eine Weihnachtskarte geben, die steht aber noch nicht fest, Innere Wiener Straße 19, 089 45 99 250.

Tambosi: 24./25./26.12. 8 bis 1 Uhr, reguläre Karte, Odeonsplatz 18, 089 90 18 30 76.

Festlich: das Hofbräuhaus am Abend. © imago/Ralph Peters

Hugos: 24./25./26.12. 11.30 Uhr bis offenes Ende, jeden Tag ein anderes Vier-Gänge-Weihnachtsmenü für rund 64 Euro, unter anderem mit gebeiztem Lachs und Rinderfiletmedaillons, Promenadeplatz 1, 089 22 12 70.

Mangostin: Abholung an Heiligabend mit Vorbestellung bis zum 23.12. ("Heilig Abend Take Home") - kein Lieferservice!, 25. und 26.12. 11 bis 15 Uhr Weihnachtsbrunch (90 Euro pro Person, 35 Euro für Kinder unter 12), Maria-Einsiedel-Straße 2, 089 72 32 031.

Seehaus im Englischen Garten: Heiligabend geschlossen, 25./26.12 von 11 bis 15 Uhr Weihnachtsbrunch (69 Euro pro Person, Kinder von 6 bis 12: 32 Euro), danach bis 24 Uhr reguläre Karte, Kleinhesselohe 3, 089 38 161 30.

Café Blue: 24./25./26.12. 8 bis 1 Uhr, besondere Weihnachtskarte, zum Beispiel Hähnchenroulade gefüllt mit Aprikosen, Feigen, Ananas und Zimt, dazu Reis und Gemüse (19,80 Euro), es gibt auch vegetarische Gerichte, Implerstraße 2, 089 74 66 46 93.

Sappralott: Heiligabend geschlossen, 25./26.12. 10 bis 1 Uhr, keine Weihnachtsspecials, Donnersbergerstraße 37, 089 16 47 25.

Merhaba: Heiligabend 17 bis 24 Uhr, 25./26.12. geschlossen, Pariser Straße 9, 089 44 87 067.

Café Luitpold: Heiligabend 8 bis 16 Uhr, 25./26.12. 9 bis 20 Uhr, Weihnachtsmenü (auf Vorbestellung), 45 Euro pro Person, Weihnachtsspecial: "Ente-to-go" für 4 Personen, nur auf Vorbestellung fünf Tage im Voraus und mit Vorauskasse, 145 Euro inkl. eine Flasche Hauswein, Brienner Straße 11, 089 24 28 750.

Historisch: das Café Luitpold an der Brienner Straße. © imago images/Fotostand

Zum Franziskaner: Noch Kapazitäten am 26.12. 10 bis 24 Uhr, es gibt eine Wochenkarte, Residenzstraße 9, 089 23 18 120.

Brenner Operngrill: Noch Kapazitäten am 26.12. 10 bis 1 Uhr, reguläre Karte, Maximilianstraße 15, 089 45 228 80.

Andechser am Dom: Keine Kapazitäten mehr.

Ayinger am Platzl: Auch der Ayinger nimmt keine Reservierungen entgegen.

Bayerischer Hof: Auch hier heißt es, dass nicht mehr reserviert wird.