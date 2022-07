Erwartung vs. Realität: Sophia Thiel nimmt soziale Medien mit Bikini-Foto auf die Schippe

Dass auf Bildern in den sozialen Medien häufig mehr Schein als Sein herrscht, dürfte inzwischen bekannt sein. Sophia Thiel macht sich jetzt mit einem ehrlichen Bikini-Foto über diese Instagram-Fakes lustig.

Wenn der Sommer Vollgas gibt, machen etliche Promi-Damen mit Bikini-Fotos auf sich aufmerksam. Auf Instagram und Co. werden aktuell unzählige perfekt inszenierte "Schnappschüsse" aus dem Urlaub präsentiert. Dass diese Bilder nicht die Realität widerspiegeln und oft harte Arbeit bedeuten, zeigt jetzt Sophia Thiel.

Realistische Bikini-Bilder: Sophia Thiel hat einfach Spaß

Die Fitness-Influencerin präsentiert sich auf ihrem Account top gestylt im Leoparden-Bikini. Ihr Haar fällt in leichten Wellen über die Schultern, ihr Gesicht ist geschminkt und eventuelle Problemzonen sind durch die richtige Körperhaltung und ein schwarzes Jäckchen kaschiert.

Bilder wie diese sind zwar schön anzuschauen – aber wer würde sich in seiner Freizeit derart zurechtgemacht am See oder Strand präsentieren? Ein Sprung ins kühle Nass und das Styling ist zerstört. Das sieht offenbar auch Sophia Thiel so und schreibt dazu: "Bikini-Bilder am See… Expectation vs. Reality." Zu dem Poser-Foto hat sie noch realistischere Schnappschüsse angefügt, auf welchen sie einfach Spaß zu haben scheint. Mit zusammengekniffenen Augen spritzt sie mit Wasser, achtet weder auf ihr Styling noch auf eine sexy Haltung.

Den Fans gefällt's: Wird Sophia Thiel mehr ungestellte Fotos zeigen?

Dieser ehrliche Einblick in die verschobene Wahrnehmung der Instagram-Realität kommt bei Promi-Freunden und Followern sehr gut an. Von Influencer-Freundin Cathy Hummels und Schauspielerin Yvonne Pferrer bekommt Sophia Thiel digitale Herzchen geschickt, Moderatorin Paula Lambertz kommentiert mit "ich lieb's". Vielleicht wird die Fitness-Queen zukünftig mehr auf ungestellte Fotos setzen.