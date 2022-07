Promis am Strand: Die sexy Fotos der Stars im Bikini

Die Promis sonnen sich ja gern - im Blitzlicht, in der eigenen Eitelkeit oder eben in der echten Sonne. Zum Tag des Bikinis (5. Juli) zeigt die AZ die schönsten Fotos der Stars beim Baden.

So schön taucht nur Alessandra Ambrosio auf.

See statt Schnee: Maria Höfl-Riesch am Gardasee.

Posieren kann sie: Michelle Hunziker weiß, wie sie sich am Meer in Sonnen-Szene setzt.

Stefanie Giesinger mit einem Glas Wasser am Pool

Die schwangere Sarah Nowak genießt entspannte Stunden in Hurghada.

Früher erledigten die Paparazzi den Job, heute knipsen die Promis selbst die Bikini-Fotos. Wäre auch zu deppert, wenn man gerade so fabelhaft entspannt und sonnengeküsst auf irgendeiner Yacht vor Traumkulisse umherschippert und keiner es mitkriegt.

Sind wir also froh, dass die Stars zwar aus ihrem ach so harten Glamour-Alltag mal abtauchen, aber sich aus ihrem Urlaub oder verlängerten Wochenende trotzdem via Instagram melden.

Die AZ zeigt die schönsten Sonnen-Schnappschüsse der Stars – als Kurzurlaub für die Augen.