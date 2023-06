Erstes offizielles Foto von Peter Klein und Yvonne Woelke ist da – und auch TV-Termin steht fest

Der Stiefvater von Daniela Katzenberger, Peter Klein, und Yvonne Woelke nehmen bei der RTL-Show "Wettkampf in 4 Wänden" teil. Nun gibt es ein offizielles, erstes Bild. Und auch das Sendedatum steht fest.

Das Startdatum der neuen RTL-Show "Wettkampf in 4 Wänden - Die ultimative Bau-Challenge" steht fest. Die erste Folge läuft laut Mitteilung des Senders am Dienstag, 25. Juli, zur Primetime um 20:15 Uhr bei RTL ( ). Damit steht auch fest, wann Peter Klein (56) und Yvonne Woelke (41) wieder gemeinsam im TV zu sehen sein werden.

Peter Klein und Yvonne Woelke: RTL-Show "Wettkampf in 4 Wänden" startet am 25. Juli

Denn wie seit etwa zwei Wochen offiziell bekannt ist, sind die beiden Teil des Handwerkerformats. Gerüchte um einen gemeinsamen TV-Auftritt kamen bereits zuvor auf. Woelke und Klein sorgen seit Anfang des Jahres für jede Menge Aufsehen, weil Peters Ehefrau Iris Klein (56) ihnen eine Affäre am Rande des RTL-Dschungelcamps vorgeworfen hatte. Die Kleins trennten sich im Anschluss, obwohl Peter und Yvonne mehrfach betont hatten, kein Paar zu sein und dass nichts zwischen ihnen passiert sei.

Daniela Katzenberger: Stiefvater Peter Klein soll fremdgegangen sein

Ein erstes Foto aus der Sendung zeigt "Team Yvonne & Peter" nun mitten auf einer Baustelle. Beide sitzen nebeneinander auf zwei Stühlen, um sie herum sind viele Baumaterialien und Werkzeuge zu sehen. Peter Klein trägt Jeans und T-Shirt, Yvonne Woelke zeigt sich in Jeans, schwarzem Spitzentop und Blazer. Beide schenken der Kamera ein dezentes Lächeln. Im Rahmen der Sendung bezeichnen sie sich als "sehr gute Freunde", wie der Mitteilung zu entnehmen ist.

Konzept der RTL-Show: Darum geht es in "Wettkampf in 4 Wänden"

Präsentiert wird die RTL-Show von der Innenarchitektin und Fernsehmoderatorin Eva Brenner (47). Neben Peter und Yvonne nehmen noch drei weitere Teams teil. Alle vier treten dann in Bau-Herausforderungen gegeneinander an. Aus sechs Zimmer-Rohbauten gilt es, eine perfekte Traumwohnung zu machen. Dafür haben die Teams sechs Wochen Zeit. Alle Paare bleiben in dieser Zeit 24 Stunden am Tag auf der Baustelle - inklusive essen und schlafen. Die dreiköpfige Jury aus "Hot oder Schrott"-Legende Detlef Steves (54), Retail Design Consultant Kristina Ströh und Architekt Alexander Pieper nimmt die Ergebnisse unter die Lupe. Für das Gewinnerteam winkt ein Preisgeld von 50.000 Euro.