Erster Todestag von Sohn Emilio (†18): Michael Ballack gedenkt mit rührenden Worten

Vor einem Jahr starb der erst 18-Jährige Emilio Ballack, Sohn von Simone und Michael Ballack. Auf Instagram hat die Fußball-Legende zum ersten Todestag rührende Zeilen an seinen Sohn verfasst.

Es ist nicht auszudenken, wie viel Trauer Eltern verkraften müssen, die ein geliebtes Kind verloren haben. Diesen Horror erlebten heute vor einem Jahr Simone und Michael Ballack. Bei einem Quad-Unfall im Urlaub starb am 5. August 2021 ihr gemeinsamer Sohn Emilio mit gerade einmal 18 Jahren. Zum ersten Todestag hat der ehemalige Fußballer jetzt seiner Trauer erneut Ausdruck verliehen.

Michael Ballack gedenkt seinem verstorbenen Sohn Emilio

"Mein geliebter Engel", schreibt Michael Ballack zu einem Foto von Emilio. "Ich erinnere mich an dein Lachen, dein Glück und deine Freude." Auf dem Bild ist der verstorbene Sohn lachend zu sehen. So wollen ihn seine Eltern in Erinnerung behalten. "Mit viel Liebe und vielen Emotionen werde ich heute für deine Seele beten, um in Frieden zu ruhen."

Simone Ballack schweigt zum ersten Todestag ihres Sohnes

Der erste Todestag von Emilio Ballack wird für die Familie wohl schwer zu ertragen sein. Wie seine Mutter Simone Ballack mit der Situation umgeht, ist nicht bekannt. Die 46-Jährige hatte sich nach dem Tod ihres Sohnes aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Vor wenigen Monaten startete sie einen vorsichtigen Neuanfang und zeigte sich wieder auf Veranstaltungen.

Im Gegensatz zu Michael Ballack hat sich Simone bislang noch nicht öffentlich zum ersten Todestag von Emilio geäußert. Ihr Instagram-Account ist inzwischen verschwunden, was jedoch verständlich ist. Im April musste sie sich gegen Kritiker wehren, die ihr vorwarfen, nicht ausreichend um ihren Sohn zu trauern.