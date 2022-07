Emotionale Danni Büchner: Selbstzweifel durch Hass-Nachrichten

Danni Büchner meldet sich mit ernsten Worten bei ihren Fans. Die TV-Auswanderin wird von Selbstzweifeln geplagt, die bei ihr durch negative Kommentare in den sozialen Medien ausgelöst werden. Daraufhin bekommt sie wieder Hass zu spüren.

Wie viel Neid und Hass muss man ertragen, wenn man in der Öffentlichkeit steht? Diese Frage stellt sich aktuell Ex-Dschungelcamperin Danni Büchner und wendet sich mit emotionalen Worten an ihre Follower.

Danni Büchner von Selbstzweifel geplagt

In den letzten Tagen hatte sich die Witwe von Ballermann-Star Jens Büchner auf Instagram rar gemacht. Offenbar brauchte sie Zeit, um einige Dinge in ihrem Leben Revue passieren zu lassen. "Kennt ihr dieses Gefühl nicht zu wissen, was falsch oder richtig ist", schreibt Danni Büchner zu einem nachdenklichen Foto von sich. "Selbstzweifel können einen nächtelang wach halten, dieses ständige nachdenken, grübeln… aber am Ende ist es wichtig, sich selbst nicht zu verlieren!"

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Nach emotionaler Botschaft: Danni Büchner erhält weiterhin Hassbotschaften

Die Trash-TV-Darstellerin bekommt viele hasserfüllte und hetzerische Kommentare in den sozialen Medien geschickt, was nicht spurlos an ihr vorbeizugehen scheint. Zuletzt wurde sie nach ihrem Auftritt bei "Das perfekte Promi-Dinner" attackiert. Sogar nach dieser Botschaft wird sie wieder beschimpft. "So ein schlechtes Foto", schreibt ein Hater dazu. Danni Büchner reagiert in ihrer Instagram-Story dazu und erklärt, dass genau solche Nachrichten Selbstzweifel in ihr auslösten.

Ein weiterer Kritiker merkt an, dass sich die 44-Jährige nicht im Internet präsentieren sollte, so dürfe sie sich nicht darüber beschweren. Das will Danni Büchner jedoch nicht so stehen lassen und erklärt: "Keiner muss etwas aushalten, das er nicht möchte und vor allem nicht Neid oder Hass."