Danni Büchner nach Promi-Dinner wüst beschimpft: "Du solltest dich schämen"

Die Teilnahme an "Das perfekte Promi-Dinner" hat Danni Büchner nicht nur Fans beschert. Die TV-Auswanderin wird auf Instagram heftig kritisiert und beleidigt.

Eigentlich kann Danni Büchner machen, was sie will, am Ende wird sie doch wieder von ihren Kritikern abgewatscht. Mit ihrer streitbaren Art und ihrem lockeren Mundwerk sorgt sie regelmäßig für Wirbel unter ihren Followern, die ihre Wut dann meist in den Kommentaren ablassen. Dieses Mal hat sie offenbar mit ihrer Teilnahme an "Das perfekte Promi-Dinner" provoziert.

"Unfreundlich" und "arrogant": Danni Büchner kassiert für Promi-Dinner böse Kommentare

In der VOX-Sendung ist Danni Büchner am Sonntag (4. Juli) gegen Promis wie Lisha Savage und Marco Gülpen angetreten. Dabei zeigte sie sich nicht von ihrer gut gelaunten Seite und mäkelte viel rum. Das gefiel einigen Zuschauern überhaupt nicht. In ihrer Instagram-Story veröffentlicht die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin Nachrichten von Kritikern.

"Ich finde dich im Fernsehen immer unangenehm", schreibt ein Follower. "Ständig austeilen und nichts einstecken können. Dann wirst du gleich beleidigend. Schämen solltest du dich!" Auch in der nächsten Nachricht wird die 44-Jährige beschimpft: "Sie haben sich ganz schlecht verkauft, das war ein sehr schlechtes Niveau, bzw. gar keins." Von anderen Hatern wird die Witwe von Jens Büchner als "unfreundlich" und "arrogant" bezeichnet.

So geht Danni Büchner heute mit Netz-Hass um

Hat Danni Büchner früher auf solche Nachrichten noch mit Gegenangriffen reagiert, nimmt sie es heute etwas gelassener. "Ich kann nicht jedem gefallen", sagt sie in ihrer Instagram-Story. "Ich weiß, wie ich bin. Meine Kinder wissen, wie ich bin. Was soll ich machen? Nix, würde ich sagen." Scheint so, als habe sie inzwischen gelernt, mit bösen Kommentaren im Netz umzugehen.