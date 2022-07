Peinliche TV-Auftritte für Daniela Katzenberger: Kult-Blondine fand sich "schrecklich"

Sie hat Millionen Fans, eine eigene Dokusoap und lukrative Werbedeals. Doch für einige Auftritte aus ihrer Vergangenheit schämt sich Daniela Katzenberger heute.

Platinblondes Haar, tätowierte Augenbrauen mitten auf der Stirn und ein Pfälzer Mundwerk: Mit diesen Voraussetzungen hat Daniela Katzenberger ihre Karriere als TV-Star zementiert. Doch heute würde sie sich wahrscheinlich nicht mehr so präsentieren wie noch vor ein paar Jahren, wie sie in ihrem Podcast "Katze & Cordalis" erklärt.

Daniela Katzenberger über TV-Vergangenheit: "Wie ich mich fand? Schrecklich"

2009 war die Katze erstmals bei der Sendung "Auf und davon – Mein Auslandstagebuch" zu sehen. Ihre frische (und manchmal etwas unverblümte) Art schlug ein, seither ist sie aus der Unterhaltungsbranche nicht mehr wegzudenken. Die 35-Jährige hat sich sogar ein kleines Imperium darauf aufgebaut. Trotzdem sind ihr manche vergangene Auftritte unangenehm.

Mit ihrem Ehemann Lucas Cordalis plaudert sie in der neuen Folge des gemeinsamen Podcasts über ihren Karrierestart. "Da war ich 22, jetzt bin ich 35. Wie ich mich fand? Schrecklich", zitiert " " aus der Episode, die am Dienstag (5. Juli) erscheint. Vor allem ihre Art zu sprechen sei ihr heute peinlich, wie Daniela Katzenberger betont. "Meine eigene Stimme zu hören. Wenn ich mir manchmal Sprachnachrichten von mir anhöre, frage ich mich, warum überhaupt irgendjemand mit mir redet. Das klingt furchtbar."

Lucas Cordalis ist sich sicher: Augenbrauen-Tattoo hat Danielas Karriere geholfen

Aber auch mit ihrem damaligen Look scheint die Kultblondine aus heutiger Sicht unzufrieden. Vor allem ihre Augenbrauen-Tattoos stören sie. "Zweitens habe ich zum ersten Mal in meinem Leben gemerkt, wo ich die Augenbrauen habe, nämlich am Haaransatz. Scheiße, das ist ja so peinlich." Lucas Cordalis ist sich jedoch sicher, dass dieses Erscheinungsbild erst ihren Wiedererkennungswert gesteigert habe. "Ich denke, dass das deiner Karriere wahnsinnig geholfen hat", sagt er dazu.

So präsentierte sich Daniela Katzenberger vor über zehn Jahren. © BrauerPhotos/W.Struss

Inzwischen sitzen die Augenbrauen von Daniela Katzenberger dort, wo sie auch sein sollten. Doch sonst ist es um sie nicht ruhiger geworden. Noch immer präsentiert sie ihr Leben in ihrer Dokusoap "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" und hat mit ihrem Ehemann sogar eine Single veröffentlicht. Trotzdem könne sie sich vorstellen, ihre TV-Karriere irgendwann aufzugeben, erklärte sie vor wenigen Wochen im AZ-Gespräch: "Ich glaube nicht, dass ich die 50. Staffel meiner Dokusoap im Seniorenheim drehen möchte. Aber solange es mir Spaß macht, bin ich dabei."